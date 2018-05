दिल्ली: किराया पूछा तो छेड़ने लगा रिक्शे वाला, युवती ने बीच सड़क सिखाया सबक

दिल्ली की महिला आर्किटेक्ट ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक रिक्शे वाले ने उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद उसने रिक्शे वाले को पीटकर बैठा लिया। वह 45 मिनट तक कथित तौर पर पुलिस से मदद मांगती रही, लेकिन पुलिस से उसे कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित महिला ने मीडिया को बताया कि उसने गुरुवार (10 मई) को कश्मीरी गेट से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की थी। इसके बाद उसने पहाड़गंज तक जाने के लिए रिक्शा लेने की कोशिश की। महिला ने बताया, रिक्शा वाले ने उससे पहाड़गंज तक जाने के लिए 200 रुपये मांगे। महिला को महसूस हुआ कि​ रिक्शा वाले ने शराब पी रखी है और वह उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। महिला का आरोप है कि इसके बाद रिक्शे वाला दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे गालियां देने लगा।

महिला के मुताबिक उसने अपनी पानी की बोतल रिक्शे वाले के मुंह पर फेंककर मार दी। इसके बाद वह उसे खींचते हुए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट पर बने नजदीकी पुलिस चौकी पर ले गई। महिला का दावा है कि चौकी का गेट बंद था। पीड़ित महिला ने रिक्शावाले को कुर्सी पर बैठा दिया। लोग वहां जमा होने लगे। लोग सलाह देने लगे कि यहां से चली जाओ और अपना वक्त बरबाद मत करो।

Delhi Police suspends two officers for laxity and for not taking necessary action after a woman was allegedly molested by a Rickshaw puller in Paharganj

