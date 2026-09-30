उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने गुण-गणित में लगे हुए हैं कि जनता को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा जा सके। इसी लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से गठबंधन करेंगे, लेकिन इन दोनों दलों में अभी तक सीटों को लेकर फैसला नहीं हो पाया है कि सपा और कांग्रेस यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

इसी को लेकर बुधवार को जब मीडिया ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया कि कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन के तहत वह यूपी में कम से कम 150 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। इस सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा- अखिलेश के बिना सब सूना है।

बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का यह सवाल ऐसे वक्त आया, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में खुद शामिल नहीं हुए है और पार्टी नेता को भेजा है। जबकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाग ले रहे हैं। यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर समेत विपक्षी एकजुटता दिखाने को लेकर भी है।

लेकिन, इसी बीच, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी बुधवार सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहेंगे।

प्रो. राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और लंबे समय से राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वहीं धनराज परिमल नाथवानी उद्योग और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं। वह जाने माने उद्योगपति और राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के बेटे हैं। दोनों के नामांकन को लेकर पार्टी ने अपने नेताओं और विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसी को लेकर सपा ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। नामांकन की प्रक्रिया के बीच पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है।

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उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज नाथवानी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राम गोपाल का नाम तो तय लग रहा था लेकिन धनराज नाथवानी के प्रत्याशी बनने ने सभी को चौंका दिया है। ये दोनों ही प्रत्याशी बुधवार को नामांकन करने वाले हैं। पढ़ें पूरी खबर।