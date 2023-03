Azam Khan के घर पर हो गया जादू-टोना! पत्नी तंजीन फातिमा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, पूछा- जब यह सब हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी

Azam Khan: आजम खान की पत्नी ने कहा, ‘एक पोटली में कुछ बंधा हुआ था, जो बाहर से अंदर की ओर फेंका गया। यह तब है, जब हमको Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है।

Azam Khan: सपा नेता आजम खान के घर पर जादू-टोना। (फाइल फोटो)

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली तो दूसरी तरफ उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आ रही है, वो यह है कि अब उन पर जादू-टोने का भी सहारा लिया गया है। इसको लेकर आजम खान के परिवार ने आरोप लगाया है। वहीं उनके घर पर जादू-टोना करने की भी चर्चाएं चल रही हैं। गुरुवार को एक शख्स ने आजम खान के घर के अंदर एक पोटली फेंकी। जिसमें लाल कपड़ा और उतारे जैसा सामान था। आजम खान के अंदर पोटली फेंककर वो शख्स तो फरार हो गया, लेकिन आरोपी शख्स की यह पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शख्स को साफतौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वो आजम खान के घर के बाहर से अंदर को पोटली फेंककर वहां से रफूचक्कर हो जाता है। पुलिस सुरक्षा के बाद कैसे हुई यह घटना: तंजीन फातिमा आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा, ‘एक पोटली में कुछ बंधा हुआ था, जो बाहर से अंदर की ओर फेंका गया। यह तब है, जब हमको Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और गेट पर पुलिस भी तैनात है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब बाहर से कोई इंसान सामान फेंकेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत होगी। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि पुलिस की तैनाती के बावजूद इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं। Also Read Yogi Sarkar को हाई कोर्ट से झटका! आजम खान के खिलाफ खारिज कर दी ये याचिकाएं ‘पूरे मामले की जांच कर होगी कार्रवाई’ इस पूरे मामले पर रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह कहा, ‘हमें देर रात सूचना मिली कि आजम खान के आवास पर एक पोटली फेंकी गई है। पोटली में कुछ कपड़े हैं, एक टोपी है। हमने पोटली को अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, घटना शाम 6.17 बजे की है।’ उन्होंने कहा कि वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा है, हालांकि उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वह शख्स सड़क पार करता है और पोटली को आजम खान के घर के अंदर फेंकता है और आगे बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और ड्यूटी पर तैनात पुलिस गार्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने कहा, “हम जांच करेंगे कि यह आदमी कौन है और उसने पोटली क्यों फेंकी। घर पर पुलिस का पहरा था। अगर पुलिस ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।” https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram