छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सरकारी अस्पताल में दो ऑपरेशन थियेटर (ओटी) पिछले 10 दिनों से बंद है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण पंख वाले चींटे अस्पताल में घुस गए थे।

अस्पताल के सिवल सर्जिन डॉक्टर आशीष मींज ने बताया कि जिला अस्पताल के मदर चाइल्ड यूनिट के दोनों ऑपरेशन थियेटर एतिहात के तौर पर बंद कर दिए गए है क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से इनमें बड़ी संख्या में पंख वाली चींटे आ गए थे।

उन्होंने बताया कि मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल को संक्रमण मुक्त रहने के लिए OT को बंद किया गया। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल बंद होने के कारण किसी भी मरीज की सर्जरी प्रभावित नहीं हुई है, सारे ऑपरेशन अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर में किए जा रहे है।

डॉक्टर आशीष मींज ने कहा कि OT बंद होने की वजह से किसी भी मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं करना पड़ा है। डॉ. आशीष मींज के अनुसार, अस्पताल की मरम्मत और पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है और ओटी के अगले 2-3 दिन में फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी बारिश

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से से हो रही भारी बारिश के कारण निचले इलाकों को जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर हैं। इस वजह से राज्य में कई इलाकों का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

(यह खबर जनसत्ता डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही कल्याणी चौधरी ने लिखी है।)