पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एफ 16 (F-16) मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना ( IAF) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान (Abhinandan Varthaman ) ने वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ (Air Chief Marshal BS Dhanoa) के साथ सोमवार (2 सितंबर) को पठानकोट एयरबेस से मिग -21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बता दें कि वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कारगिल युद्ध के दौरान भी मिग-21 बाइसन उड़ाया था। वह उस दौरान 17 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने युद्ध के दौरान दुश्मनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था।

बता दें कि इसी साल फरवरी में IAF की बालाकोट पर एयरस्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तकरार हुई थी। जिसमें विंग कमांडर अभिनदंन वर्तमान ने पाकिस्तानी एफ 16 को मार गिराया था। इस घटना के 6 महीने बाद आज पहली बार अभिनंदन ने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के साथ मिग -21 टाइप 69 लड़ाकू विमान के ट्रेनर संस्करण में संयुक्त उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने पठानकोट एयर बेस से उड़ान भरी थी। दिलचस्प बात यह है कि एयर चीफ मार्शल धनोआ भी अभिनंदन की तरह ही मिग-21 पायलट हैं। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस दौरान वह मिग-21 पायलट थे और 17 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे थे।

#WATCH Pathankot: IAF Chief Air Chief Marshal BS Dhanoa and Wing Commander Abhinandan Varthaman moving towards the MiG-21 before their sortie earlier today. #Punjab pic.twitter.com/Rz9KJVJVWi

— ANI (@ANI) September 2, 2019