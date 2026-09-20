समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि सपा हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 27 हजार वोट कम करने के लक्ष्य के साथ काम करेगी। यादव ने 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी शुरुआत कर दी है।

यादव ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा, ”आज हमने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हम सभी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 27 हजार वोट कम करने के लिए काम करेंगे।”

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, ”इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें आईटी का इस्तेमाल करना होगा, लोगों के घरों तक जाकर उनकी बात सुननी होगी और उनकी समस्याओं को समझना होगा। साथ ही, उन्हें न्याय और सम्मान दिलाने की बात करनी होगी।”

अखिलेश ने विकास के दावों को खोखला बताया

अखिलेश यादव ने दावा किया कि देश में सबसे ज्यादा पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने राज्य में विकास के दावों को खोखला बताते हुए कहा, ”निवेश आया ही नहीं। सपने तो दिखाए कि निवेश आएगा, उद्योग लगेगा, रोजगार बढ़ेंगे लेकिन निवेश आया ही नहीं।”

यादव ने कहा कि आज भी जमीनें खाली पड़ी हैं, किसानों से जमीन तो ले ली गई लेकिन प्रदेश के हर क्षेत्र में किसानों को न तो मुआवजा मिला और न ही सर्किल रेट बढ़ाया गया।

यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार न तो बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का सम्मान करती है, न उनकी मूर्तियों का और न ही उनके अनुयायियों का। यादव ने दावा किया, ”बीजेपी की सरकार में हर साल 15 से ज्यादा (आंबेडकर) मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई हैं।” उन्होंने दावा किया कि राज्य के 72 जिलों में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 151 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि इस मामले में केवल 14 गिरफ्तारियां हुई हैं।

चयन प्रक्रिया को लेकर उठते थे सवाल- योगी

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिपिक संवर्ग में चयनित 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे।

इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते थे और पेपर लीक के मामले भी सामने आते थे। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि योग्य अभ्यर्थियों को हर हाल में मौके मिलें।

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