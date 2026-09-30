सोशल मीडिया पर बृजभूषण शरण सिंह और समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बारे में जब बुधवार को मीडिया ने उनसे सवाल किया तो अखिलेश ने कहा, “जो आना चाहेगा, उसको लेंगे, उसको स्वीकार करेंगे।”
इससे पहले अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र दाखिल करवाया। धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं। अभी समाजवादी पार्टी एक और प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है।
कौन कितनी सीटें जीत सकता है?
उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा संख्या-बल के आधार पर किए गए आकलन के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन आठ सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी (सपा) दो सीटें हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी संभवतः अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतारेगी।
पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, “हम तीसरे उम्मीदवार की भी घोषणा करेंगे।”
जब उनसे पूछा गया कि पार्टी तीसरे उम्मीदवार की जीत कैसे सुनिश्चित करेगी, तो राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के कई विधायक सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं और उनकी पार्टी के उम्मीदवार को उनसे पूरा समर्थन मिलेगा।
इन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल हो रहा खत्म
यह चुनाव नौ राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने के कारण आवश्यक हो गए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा, भाजपा नेता अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल और सीमा द्विवेदी, सपा नेता राम गोपाल यादव तथा बसपा के रामजी गौतम शामिल हैं।
केंद्रीय पुरी और वर्मा को केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए पुनः निर्वाचित होना होगा। दसवीं सीट पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद उच्च सदन से इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई।
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख छह अक्टूबर है, सात अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार नौ अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। सोलह अक्टूबर को सुबह नौ बजे से शाम शाम बजे तक मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी।
2024 के राज्यसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी आठ उम्मीदवार और सपा के दो उम्मीदवार – जया बच्चन और रामजी लाल सुमन जीते थे। सपा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को अपना तीसरा उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए थे।