BJP-SAD Alliance: पंजाब विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए राज्य के सभी प्रमुख दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुखबीर बादल की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और अकाली दल राज्य में गठबंधन कर सकते हैं। इसके बाद हरसिमरत कौर का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है।
इस मामले पर जब न्यूज एजेंसी एएनआई ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा, “हमको यह बात समझनी चाहिए कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक अलायंस में काम कर चुके हैं। वाजपेयी साहब और बादल साहब ने इस अलायंस को बहुत मजबूती से चलाया था और उसके बाद भी यह अलायंस मोदी साहब के समय भी बहुत मजबूती से चलता रहा।”
उन्होंने आगे कहा, “…कृषि कानूनों को लेकर हमने अपने रास्ते अलग-अलग करे थे, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है… आज जो हालात यहां पैदा हुए हैं, सोशल हार्मनी को अगर हम ध्यान रखें, सोशल फैब्रिक को अगर हम ध्यान रखें, कम्यूनल हार्मनी को अगर हम ध्यान रखें…. तो लोगों की मांग कि इकट्ठे होना चाहिए, अब इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे ये बीजेपी लीडरशिप और शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप को तय करना है।”
बीजेपी कर चुकी है अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
पंजाब में बीजेपी के कई नेता पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दस अगस्त को ऐसी किसी भी संभवना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का गठबंधन पंजाब के लोगों से है।
पिछले कुछ महीनों में पंजाब बीजेपी के नेताओं ने बार-बार दोहराया है कि वो राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मार्च महीने में मोगा में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाएगी।
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हरसिमरत कौर बादल ने कहा, “गुरु साहिब कृपा करें। बोलना मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी जुबान रोक रही हूं। आपको खुद ही पता चल जाएगा।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।