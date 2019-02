Kashmir Pulwama Terror Attack Updates: सोमवार को पुलवामा में हुई मुठभेड़ में एक मेजर और चार सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। बता दें कि इस एनकाउंटर में 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हुए आत्मघाती हमले से जुड़े आतंकवादी कामरान सहित जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मुठभेड़ में जो मेजर शहीद हुए हैं उनका नाम वीएस ढोंडियाल है और वो उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। जहां उन्हें आज आखिरी विदाई दी गई। विदाई के दौरान शहीद मेजर की पत्नी नितिका कौल ने पति को फ्लाइंग किस दी और आई लव यू कहने के साथ ही सेल्यूट किया।

पत्नी ने दी श्रद्धांजलि और कहा आई लव यू: शहीद मेजर की पत्नी नितिका कौल ने अपने पति को आखिरी विदाई दी और पति को फ्लाइंग किस देते हुए आई लव यू कहा। बता दें कि पिछले साल ही मेजर की शादी हुई थी और उनकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी) के लिए काम करने वाली नितिका सोमवार सुबह देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुई थीं लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने रास्ते से ही वापसी कर ली।

Kashmir Pulwama Terror Attack Updates: जानें अब तक क्या-क्या हुआ

#WATCH Wife of Major VS Dhoundiyal (who lost his life in an encounter in Pulwama yesterday) by his mortal remains. #Dehradun #Uttarakhand pic.twitter.com/5HWD6RXwnO

