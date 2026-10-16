मेरठ के चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में अदालत ने अमित कश्यप की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों ने कथित तौर पर अमित की हत्या करने के बाद इसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक के बाद एक चर्चित हत्याकांडों में अदालत के फैसले सामने आ रहे हैं। ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब सर्पदंश हत्याकांड में भी अदालत ने मृत्युदंड का फैसला सुनाया है। इस मामले में अमित कश्यप की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया गया है।

बिस्तर पर मिला था शव, नीचे दबा था जिंदा सांप

13 अप्रैल 2025 की सुबह मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप मिला था। उसके शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी थे। पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है।

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, अमित का गला, नाक और मुंह दबाया गया था। गला दबाने के कारण उसकी गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के नजरिए से शुरू की।

प्रेम संबंधों को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस की जांच के अनुसार, रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध थे। कुछ दिन पहले परिवार के सदस्यों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अमित को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने विरोध किया। जांच में सामने आया कि दोनों अमित को अपने संबंधों में बाधा मान रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित के सोते समय उसके दोनों हाथ पकड़े गए और उसका गला घोंट दिया गया। इसके बाद हत्या को छिपाने के लिए उसके बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया गया, ताकि मामला सर्पदंश से हुई मौत का लगे।

एक हजार रुपये में खरीदा गया था सांप

जांच के दौरान सांप की व्यवस्था किए जाने की बात भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, अमरदीप ने माता के जागरण का बहाना बनाकर सपेरे कृष्ण से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। कृष्ण को यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से मिला था।

पुलिस को रविता और अमरदीप के बीच फोन पर हुई बातचीत से भी अहम सुराग मिले। जांच में पता चला कि घटना के 24 घंटे के भीतर दोनों के बीच 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोन रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई।

भाई की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

अमित अपने पड़ोसी और दोस्त अमरदीप के साथ टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। अमित के भाई मोनू कश्यप ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और जांच पूरी करने के बाद 26 जून 2025 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इनमें अमित का भाई मोनू, उसकी मां मुनेश देवी, सपेरे कृष्ण और प्रीतमनाथ, चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग, दरोगा पंकज गौतम और जांच अधिकारी इंदु वर्मा समेत अन्य लोग शामिल थे।

अदालत ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

मेरठ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार किया। अदालत ने रविता और अमरदीप को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। अमित की मां मुनेश देवी ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की थी।

नीला ड्रम हत्याकांड के बाद फिर चर्चा में मेरठ

मेरठ में यह फैसला ऐसे समय आया है, जब शहर का एक और चर्चित हत्याकांड सुर्खियों में है। 14 अक्टूबर 2026 को नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी।

उस मामले में मुस्कान और साहिल पर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या करने का आरोप साबित हुआ। हत्या के बाद शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया गया था। अदालत ने उस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी बेहद दुर्लभ और गंभीर अपराध की कैटेगरी में रखा था।

यह भी पढ़ें: मेरी बेटियों का ख्याल रखना… नीला ड्रम केस में फांसी की सजा सुनाए जाने पर रोने लगी मुस्कान, साहिल की भी आंखें हुईं नम

मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत की हत्या और ‘नीला ड्रम’ केस मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने पर मुस्कान रोने लगी और उसके प्रेमी साहिल की भी आंखें नम हो गईं। फैसला सुनने के बाद मुस्कान मायूस हो गई और रोने लगी। उसने कोर्ट से अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखने की गुहार लगाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।