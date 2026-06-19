ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के मामले में पटना पुलिस मुश्किल में फंस गई है। प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पटना पुलिस इस मामले में जांच कर सकती है?

रौशन आनंद ने प्रिंस यादव की मौत को लेकर पॉपुलर यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

रौशन ने बुधवार शाम को पटना के कदमकुआं पुलिस स्टेशन में इस मामले में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली थी लेकिन तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की थी क्योंकि प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई थी।

अदालत जा सकते हैं रौशन आनंद

रौशन आनंद ने कहा है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने से पहले रौशन आनंद ने जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा से मुलाकात की थी और वह पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा से भी मिले थे।

17 जून को दी शिकायत में रौशन ने आरोप लगाया है कि खान सर और अन्य लोग उन्हें और उनके परिवार को बर्बाद करने की साजिश में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर और अन्य लोगों ने फायरिंग की घटना की साजिश रची थी। इसके बाद ही पुलिस ने रौशन को गिरफ्तार किया था।

रौशन आनंद ने आरोप लगाया है कि 13 जून को जेल के अंदर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई प्रिंस यादव के साथ भी ऐसी ही साजिश हुई। प्रिंस यादव का शव 13 जून को नेपाल के विराटनगर इलाके के एक होटल के कमरे में मिला था।

खान सर के वकील अरविंद कुमार का कहना है कि पुलिस प्रिंस यादव की मौत की वजह की जांच कर रही है और हम इस मामले में उन्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई थी फायरिंग

2 जून की रात को खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टिट्यूट के बीच चल रहे झगड़े ने नया मोड़ ले लिया था। खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके इंस्टिट्यूट के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। खान सर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रौशन आनंद, प्रिंस यादव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसे लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड्स को फायरिंग करते हुए देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी।

रौशन आनंद ने मांग की है कि उनके भाई की मौत के मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट?

पुलिस के अधिकार क्षेत्र के मामले में पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट और कानून विशेषज्ञ कुमारेश सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर किसी विशेष लोकेशन के अंदर आपराधिक साजिश रचे जाने के स्पष्ट सबूत मिलते हैं तो वह इलाका जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उसे इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है और इसका वास्तव में जहां अपराध हुआ है उससे कोई लेना-देना नहीं है।

‘फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या कराई’

जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। रौशन आनंद ने कहा कि फैजल खान और क‍िसान कोल्‍ड स्‍टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद ने म‍िलकर उनके भाई की हत्‍या कराई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।