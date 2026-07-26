बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के महज कुछ घंटे बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। इस गिरफ्तारी पर प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी एफआईआर की कॉपी सामने आई है।

शनिवार को पटना में आयोजित बिहार बंद में जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप शामिल हुए थे। इस दौरान भी कुछ देर के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ दिया था।

एआरओ ने दर्ज कराई है एफआईआर

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, पटना पुलिस ने बताया कि गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में एआरओ विजय कुमार तिवारी की ओर से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने पुलिस को बताया, “पटना जिलाधिकारी के आदेशानुसार बिहार बंद की घोषणा को लेकर उनकी ड्यूटी गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर लगाई गई थी। करीब 12.30 बजे बड़ी संख्या में सीजेपी एवं AISA के बैनर तले गेट पर लोग भारी संख्या में जमा होने लगे। वे लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।”

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बलों पर ईंट-पत्थर चलाए

FIR कॉपी में आगे कहा गया, “प्रशासन ने उन्हें समझाया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण इस पूरे क्षेत्र में आर्दश आचार संहिता लगी हुई है इसलिए किसी भी तरह का प्रदर्शन करना गैर-कानूनी है। साथ ही यह भी बताया गया कि बिना वैध अनुमति के 1000 उपद्रवी का नजायज मजमा बनाकर प्रदर्शन करना गैर-कानूनी है। इस पर उपद्रवी प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और पुलिस बलों पर ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जोर-जोर से नारेबाजी करते रहे।”

तेज प्रताप के आने से बिगड़ा माहौल

पुलिस के मुताबिक, “इसी बीच JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने कार्यकर्ताओं के कारण इस भीड़ का हिस्सा बने। तेज प्रताप के आते ही माहौल और बिगड़ गया और उपद्रवी बुरी तरह पुलिस से भिड़ गए और पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडा और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें गांधी मैदान थानाध्यक्ष समेत करीब आधा दर्जन पुलिस कर्मी घायल हुए। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया।”

1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पुलिस ने मामले को लेकर तेज प्रताप और लगभग 1,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से तेज प्रताप पर आरोप कि उन्होंने बिहार बंद के दौरान बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, पुलिस पर पत्थर और लाठियों से हमला किया, कई पुलिसकर्मियों को घायल किया और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया।

तेजस्वी यादव ने भाई की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा

अपने बड़े भाई की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी की सरकार को घेरा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया है और उन पर धाराएँ लगाई गई हैं।

आरजेडी के नेता ने कहा, “पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करने वाले सभी छात्रों को सलाम करते हैं। अपने हक और बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को सड़क छाप गुंडा हैं और अगर भाई को नहीं छोड़ा तो बड़ा आंदोलन करेंगे”

तेजस्वी ने आगे कहा, “करीब सभी विपक्षी दलों ने उनकी माँग का समर्थन किया और हम भी इसमें शामिल हुए, लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है। कल हुए समझौते के बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामलों का क्या होगा? जिन राज्यों में ये प्रदर्शन हुए, वहाँ हजारों लोगों पर केस दर्ज हुए।”

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 24 दिन बाद विदेश यात्रा से राज्य लौटे हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर वार किया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को ‘सड़क छाप गुंडा’ बताया और कहा कि जिनके ऊपर हत्या के सात गंभीर मुकदमे रहे हों, वह आज पुलिस के जरिए छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें