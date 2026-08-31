Rajasthan News: जयपुर में वकीलों के एक समूह ने सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के न्यायालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा जोधपुर में वकीलों के संगठन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

इस विरोध प्रदर्शन की वजह की बात करें तो संजीव प्रकाश शर्मा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखे गए पत्र के बाद से विवादों में घिरे हुए हैं।

वकीलों के संगठनों ने की हड़ताल की घोषणा

जोधपुर में दोनों वकीलों के संगठनों ने रविवार तक हड़ताल की घोषणा की है क्योंकि वे मांग कर रहे हैं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाए। यह घटनाक्रम न्यायमूर्ति मेहता द्वारा इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लिखे गए पत्रों के सार्वजनिक होने के कुछ दिनों बाद सामने आया है।

मुख्य न्यायाधीश को 2 अगस्त 10 अगस्त और 17 अगस्त को भेजे गए अपने पत्रों में न्यायमूर्ति मेहता ने न्यायमूर्ति शर्मा पर शक्तियों के दुरुपयोगका आरोप लगाया और कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर संदेह पैदा करती हैं। इसी आधार पर न्यायमूर्ति मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का किसी अन्य उच्च न्यायालय में तबादला करने और एक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की भी मांग की।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताई वजह

जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने कहा,“हमने आज एक बैठक बुलाई और विचार-विमर्श के बाद हमने मुख्य न्यायाधीश को एक कड़ा ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें उन बातों और मुद्दों का वर्णन होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संबंध में उठाए हैं।”

उन्होंने कहा कि वे अनुरोध करेंगे कि जांच एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए और “निष्कर्ष को सार्वजनिक किया जाए क्योंकि यह मुद्दा अब सार्वजनिक क्षेत्र में है।” सोगरवाल ने कहा, “इसलिए हम मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे को समाप्त करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि देरी न तो वकीलों के हित में है और न ही न्यायपालिका के।”

रविवार तक हड़ताल की घोषणा

विरोध प्रदर्शन के अलावा कुछ वकील चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए और उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी भी की। इसके विपरीत राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों के संगठन समेत हाईकोर्ट के वकीलों ने रविवार तक की हड़ताल तक की घोषणा भी की।

वकीलों के संगठनों की आपातकालीन बैठक

इससे पहले 27 अगस्त को राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय वकील एसोसिएशन, जोधपुर और राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन, जोधपुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख अधिकारियों की आपातकालीन बैठक की और सामने आए गंभीर मामले पर चिंता व्यक्त की।

वकीलों के संगठनों ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संस्थागत जांच का अनुरोध किया है, चूंकि यह मामला अत्यंत गंभीर है और न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए कानूनी समुदाय इस पूरे घटनाक्रम को गहरी चिंता के साथ देख रहा है।”

संगठनों की तरफ से जारी बयान में कहा गया, “हम माननीय न्यायपालिका से विनम्रतापूर्वक यह भी अपेक्षा करते हैं कि संस्थागत गरिमा, स्वतंत्रता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि न्यायपालिका में आम लोगों का विश्वास बरकरार रहे और न्याय व्यवस्था में अधिवक्ता समुदाय सहित समाज के हर वर्ग का भरोसा और मजबूत हो।”

‘संस्थागत भूमिका निभाता रहेगा’

तीनों वकील संगठनों ने कहा, “न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करना केवल माननीय न्यायाधीशों या वकीलों का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के हित और लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रश्न है। राजस्थान का विधि समुदाय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, गरिमा और संस्थागत मर्यादा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और हर परिस्थिति में जनता और बार एसोसिएशन के न्यायपालिका में विश्वास को बनाए रखने में सकारात्मक, जिम्मेदार और संस्थागत भूमिका निभाता रहेगा।”

इससे पहले, जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने कम से कम दो बार मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के लिए एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। हादसे में दो बच्चों प्रवीण (13) और प्रियांशी (5) समेत तीन लोगों की मौत की सूचना है। वहीं, 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पढ़िए पूरी खबर…