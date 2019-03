Air Strike के बाद पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए अमेरिका से खरीदे गए लड़ाकू विमान F-16 को भेज दिया। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उससे काफी कम क्षमता वाले MiG-21 बाइसन से भी पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल भारत में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का विमान ताकतवर था तो भारत ने बाइसन क्यों भेजा? एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया।

धनोआ ने कहा, ‘एक ऑपरेशन पहले से निर्धारित होता है, जिसमें योजना के मुताबिक सबसे अच्छे विमान और हथियार का चयन किया जा सकता है। लेकिन जब आप पर अचानक हमला होता है तो मौके पर जो भी मौजूद हो उसे भेजा जाएगा। भारत के सभी एयरक्राफ्ट दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम हैं। MiG-21 बाइसन सक्षम विमान है, इसे अपग्रेड किया जा चुका है। इसके बास बेहतर रडार है, एयर-टू-एयर मिसाइलें हैं और अच्छे हथियार भी हैं।’

#WATCH Air Chief Marshal BS Dhanoa says, "The Mig-21 Bison is a capable aircraft, it has been upgraded, it has better radar, air-to air missiles and better weapons system." pic.twitter.com/6D3yzBEQrY

