आम आदमी पार्टी (आप) ने नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से एक दिन पहले बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा के 250 सदस्यीय सदन में 123 पार्षद हैं, जबकि आप के 101 पार्षद हैं। शेष सदस्य आम आदमी पार्टी से अलग हुए गुट इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और कांग्रेस तथा निर्दलीय हैं।

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने महापौर चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। पार्टी ने पिछले साल भी महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं लड़ा था। भारद्वाज ने कहा कि चुनाव में भाग नहीं लेकर आम आदमी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि भाजपा एमसीडी में सत्ता में आए और अपनी विफलताओं के माध्यम से बेनकाब हो।

आम आदमी पार्टी ने क्या तर्क दिया?

उन्होंने दावा किया कि सभी स्तरों पर सत्ता में होने के बावजूद भाजपा दिल्ली में कोई बदलाव लाने में विफल रही है। भाजपा को काम करना नहीं आता। केवल आम आदमी पार्टी ही काम करना जानती है। केंद्र के साथ-साथ दिल्ली में भी भाजपा सत्ता में है और एमसीडी पर भी उसका नियंत्रण है।

महापौर, उप महापौर और इसकी स्थायी समिति के तीन सदस्यों के लिए चुनाव 29 अप्रैल को होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल को शाम पांच बजे समाप्त हो जाएगी।

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