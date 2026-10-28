जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। इसके साथ ही जम्मू के डोगरा बहुल इलाके को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने वाला एकमात्र मंत्री भी बाहर हो गया। उमर ने निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से हटा दिया, जबकि कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के चार विधायकों को मंत्री बनाया।

इस फेरबदल से मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन कश्मीर की ओर झुक गया है। अब मुख्यमंत्री समेत नौ में से सात मंत्री कश्मीर घाटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बाकी दो जम्मू के पीर पंजाल इलाके से आते हैं।

राजनीतिक जानकार इस फैसले को घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी की नजर जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की चुनौती से निपटने पर भी है।

मंत्रिमंडल में शामिल किए गए चार नए मंत्रियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने और अनुभवी नेता अली मोहम्मद सागर, शमीम फिरदौस और मीर सैफुल्ला शामिल हैं। इनके अलावा दक्षिण कश्मीर के पहलगाम से विधायक अल्ताफ अहमद वानी, जिन्हें अल्ताफ कल्लू के नाम से भी जाना जाता है, को भी मंत्री बनाया गया है।

ये चारों नेता उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और मंत्रियों सकीना इटू, जावेद राणा तथा जावेद अहमद डार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इन चारों को अपने पद पर बरकरार रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम नौ मंत्री हो सकते हैं। जम्मू जिले की छंब विधानसभा सीट से विधायक सतीश शर्मा मंत्रिमंडल में जम्मू के पीर पंजाल इलाके से बाहर के इकलौते मंत्री थे। उन्हें हटाए जाने के बाद जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों का मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया है। जम्मू का चिनाब घाटी इलाका भी मंत्रिमंडल में जगह पाने से वंचित है।

सतीश शर्मा कांग्रेस के पूर्व नेता मदन लाल शर्मा के बेटे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था, लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का समर्थन किया। इसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था।

कौन हैं मंत्रिमंडल में शामिल किए गए चार नए मंत्री?

अली मोहम्मद सागर: सात बार के विधायक और पुराने संगठनात्मक नेता

66 वर्षीय अली मोहम्मद सागर श्रीनगर की खानयार विधानसभा सीट से सात बार विधायक चुने जा चुके हैं। वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं।

उन्होंने 2008 से 2014 के बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के तौर पर काम किया था। उनके बेटे सलमान अली सागर श्रीनगर की हजरतबल विधानसभा सीट से विधायक हैं।

शमीम फिरदौस: मंत्रिमंडल में दूसरी महिला मंत्री

58 वर्षीय शमीम फिरदौस हब्बा कदल विधानसभा सीट से तीन बार विधायक चुनी गई हैं। उनके मंत्री बनने के बाद वह मंत्रिमंडल में दूसरी महिला मंत्री बन गई हैं। उनसे पहले शिक्षा मंत्री सकीना इटू इस मंत्रिमंडल में महिला सदस्य थीं।

शमीम फिरदौस इससे पहले जम्मू-कश्मीर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उस पद पर उन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा मिला हुआ था। फिलहाल वह केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के महिला संगठन की प्रमुख हैं।

मीर सैफुल्ला: कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं

कुपवाड़ा जिले के रहने वाले मीर सैफुल्ला कानून की पढ़ाई कर चुके हैं और चार बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं।

उन्होंने 1996 से 2008 तक कुपवाड़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में वह नए परिसीमन के बाद बनी त्रेहगाम सीट से जीते। वह 2008 से 2014 के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार में कानून मंत्री भी रह चुके हैं।

अल्ताफ अहमद वानी उर्फ अल्ताफ कल्लू: चारों में पहली बार मंत्री बने

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अल्ताफ अहमद वानी ने 2014 और 2024 के विधानसभा चुनाव में पहलगाम सीट से जीत दर्ज की।

वह पार्टी में जिला स्तर के नेता हैं और विधानसभा में उपमुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। चार नए मंत्रियों में वह इकलौते ऐसे नेता हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी मंत्री पद नहीं संभाला था।

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के फैसले के बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल

उमर अब्दुल्ला ने मंत्रिमंडल में यह फेरबदल ऐसे समय किया है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। रुहुल्लाह ने तीन नवंबर को लोकसभा से इस्तीफा देने और पार्टी छोड़ने की योजना का ऐलान किया है।

राजनीतिक हलकों में मंत्रिमंडल के इस विस्तार को रुहुल्लाह के संभावित पार्टी छोड़ने से होने वाले नुकसान को सीमित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी घाटी में पीडीपी को अपना जनाधार बढ़ाने का मौका देने से बचना चाहती है।

जम्मू में बीजेपी की चुनौती भी उमर के सामने

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंत्रिमंडल में किन नेताओं को जगह दी है, इसे जम्मू में बीजेपी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से जम्मू के हिंदू बहुल जिलों में मजबूत रही है, लेकिन अब वह अपने पारंपरिक जनाधार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।

2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थीं। उसकी सभी सीटें जम्मू क्षेत्र से आई थीं। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश में कुल 42 सीटें जीतीं। इनमें 35 सीटें कश्मीर घाटी से और सात सीटें पीर पंजाल तथा चिनाब क्षेत्र से मिली थीं।

बीजेपी खास तौर पर राजौरी और पुंछ में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों जिलों में गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी समुदायों का राजनीतिक प्रभाव है।

साल 2024 में संसद ने संविधान के जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया और उसके लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का सुरिंदर चौधरी और जावेद राणा को मंत्रिमंडल में बनाए रखना अहम माना जा रहा है।

सुरिंदर चौधरी पहाड़ी और जाट समुदाय के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने नौशेरा सीट पर बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को हराया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें पीर पंजाल क्षेत्र के पहाड़ी समुदाय और आरएस पुरा इलाके के जाट समुदाय के बीच पार्टी का समर्थन बनाए रखने के लिहाज से अहम मानती है।

वहीं, मेंढर से तीन बार विधायक चुने गए जावेद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं। गुज्जर-बकरवाल समुदाय में उनका प्रभाव माना जाता है। इन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में बनाए रखने से पार्टी को सीमावर्ती जिलों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी कायम रखने में मदद मिल सकती है। यह स्थिति ऐसे समय है, जब जम्मू के मैदानी इलाकों का इकलौता मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो चुका है।

सतीश शर्मा को हटाने से जम्मू की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल से हटाए जाने का जम्मू जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की संभावनाओं पर सीमित असर पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि सुरिंदर चौधरी का प्रभाव आसपास के इलाकों तक हो सकता है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने मंत्रिमंडल के विस्तार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि नौ सदस्यीय मंत्रिमंडल की सीमा के भीतर कश्मीर घाटी के अलग-अलग इलाकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरिंदर चौधरी और जावेद राणा को मंत्रिमंडल में बनाए रखने से जम्मू में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी नाराजगी, कई नेता मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे

मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी के कई नेता मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। मंगलवार को नए मंत्रियों में से दो वरिष्ठ नेता नजीर अहमद खान गुरेजी के घर पहुंचे। गुरेजी चार बार विधायक चुने जा चुके हैं और 2008 में उमर अब्दुल्ला की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि, इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।

दक्षिण कश्मीर से तीन बार विधायक चुने गए अब्दुल मजीद भट ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा, “मैं भी इंसान हूं। मैं भावुक हो जाता हूं। जब मैं सुबह घर से निकला तो मेरी बेटी ने मुझे गले लगा लिया।” उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में आने और काम करने के लिए उन्होंने अपना सफल कारोबार छोड़ दिया था।

मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुबारक गुल को महासचिव नियुक्त किया है। उन्होंने अली मोहम्मद सागर की जगह ली है। इस फैसले को मुबारक गुल को मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने के बाद पार्टी में उनकी भूमिका बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, मुबारक गुल के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक महासचिव का पद स्वीकार नहीं किया है। उनके कुछ समर्थक उन्हें पार्टी में अपनी अनदेखी किए जाने के विरोध में इस्तीफा देने की सलाह भी दे रहे हैं।

मंत्रिमंडल में पहाड़ी समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से भी नाराजगी सामने आई है। यह स्थिति तब है, जब विधानसभा चुनाव में इस समुदाय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था।

अब नए मंत्रियों को विभाग देने और पार्टी की नाराजगी संभालने की चुनौती

मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उमर अब्दुल्ला के सामने अब दोहरी चुनौती है। उन्हें नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना है और साथ ही पार्टी के भीतर मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं को भी संभालना है।

एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी के पुराने और अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है, तो दूसरी तरफ जम्मू के मैदानी इलाकों का प्रतिनिधित्व खत्म होने और पहाड़ी समुदाय को जगह नहीं मिलने के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के लिए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को संभालना भी अहम होगा।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंगलवार को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। इसमें चार नए मंत्रियों को जगह दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयत की शपथ दिलाई। अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीम फिरदौस और अल्ताफ कालू को उमर कैबिनेट में जगह मिली है। सागर ने उर्दू में शपथ ली, जबकि सैफुल्लाह, फिरदौस और वानी ने अंग्रेजी में शपथ ली। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक



