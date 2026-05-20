बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बेटे चेतन आनंद को मंत्री न बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी तो जताई ही साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। आनंद मोहन सिंह ने पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किनारे करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में रिश्वत लेकर मंत्री बनाने की संस्कृति चल रही है। बता दें, चेतन जेडीयू से विधायक हैं।

पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि उनके बेटे को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू नीतीश कुमार को “जिंदा दफना रही है” और दावा किया कि बिहार के राजनीतिक पोस्टरों में अब पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं दिखती। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चौधरी बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने।

सिंह ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे चेतन आनंद ने 2024 के फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार सरकार को बचाया था। उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए था। जो सरकार बचाएगा, वही सरकार चलाएगा भी। लेकिन पार्टी के कुछ नेता रिश्वत लेकर लोगों को मंत्री बना रहे हैं।

सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए जेडीयू ने अपने दो राजपूत नेताओं- मंत्री लेसी सिंह और एमएलसी संजय सिंह को मैदान में उतारा। लेसी सिंह ने कहा कि धरती पर कोई भी ताकत नीतीश कुमार को जिंदा दफन नहीं कर सकती। संजय सिंह ने आनंद मोहन से पूछा कि क्या उनकी पत्नी, लवली आनंद, जो शिवहर से जेडीयू सांसद हैं, और उनके बेटे चेतन आनंद, जो पार्टी के नबीनगर (औरंगाबाद) से विधायक हैं। उनको क्या पैसे के बदले टिकट दिए गए थे।

जेडीयू सूत्रों के अनुसार, आनंद मोहन सिंह अपने बेटे को मंत्री पद न मिलने से नाराज थे। जेडीयू के एक सूत्र ने बताया कि वह मोहन शिवहर के विधायक श्वेता गुप्ता के मंत्री बनने से भी नाराज हैं। चेतन आनंद, जो पहले आरजेडी से शिवहर का प्रतिनिधित्व करते थे, 2024 में जेडीयू में शामिल हुए थे। उन्हें नबीनगर भेजा गया, क्योंकि शिवहर से उनके जीतने की संभावना कम थी। लेकिन आनंद मोहन परिवार इस बात को लेकर पार्टी के खिलाफ है।

1990 के दशक में लालू प्रसाद को चुनौती देकर प्रसिद्धि पाने वाले आनंद मोहन सिंह कई बार दल-बदल कर चुके हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो गया। उनकी पत्नी लवली आनंद ने परोक्ष रूप से उनकी राजनीति को जीवित रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही मिली। आखिरकार, 2020 के चुनाव में उनके बेटे चेतन आनंद विधायक बने और लवली आनंद ने 2024 के चुनावों में शिवहर से सांसद सीट जीती। भाजपा ने अपनी मौजूदा सांसद रमा देवी को इसलिए हटा दिया ताकि जेडीयू लवली आनंद को मैदान में उतार सके।

यह परिवार सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के कोसी क्षेत्र में उच्च जाति समुदाय के बीच काफी प्रभावशाली है। मंडल आंदोलन के दौरान उच्च जातियों की आवाज बनने की कोशिश करने वाले आनंद मोहन को कुछ समय के लिए उच्च जाति के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। फिलहाल, उनका प्रभाव काफी हद तक कोसी क्षेत्र तक ही सीमित है।

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राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में फेल साबित हो रही है। पढ़ें पूरी खबर।