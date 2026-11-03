Delhi News: पिछले महीने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के रोहताश नगर इलाके में वकीलों के एक समूह और एक सैलून मालिक के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले के चलते गांधी नगर सब-डिवीजन के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और गांधी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ का तबादला कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को लगभग 100 पुलिस कर्मियों ने अपने ही पुलिस मुख्यालय के बाहर एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया।

23 अक्टूबर को एक घटना हुई, जब रोहताश नगर में खड़ी एक मोटरसाइकिल ने एक सैलून का रास्ता रोक दिया। सैलून की मालकिन शीतल ठाकुर और उनके पति राहुल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने बाइक खड़ी करने वाले व्यक्ति से उसे हटाने के लिए कहा था।

शीतल की बहन श्वेता भारती के अनुसार, यह बातचीत बहस में बदल गई। श्वेता ने उस घटना को याद करते हुए बताया, “उन्होंने कहा, ‘यह तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है’।” यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। श्वेता का आरोप है कि शाम करीब 4:30 बजे वकीलों का एक समूह वापस सैलून आया, वहां तोड़फोड़ की और शीतल के साथ मारपीट की, जो आठ महीने की गर्भवती हैं।

परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए शाहदरा पुलिस स्टेशन गया

परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और शिकायत दर्ज कराने के लिए शाहदरा पुलिस स्टेशन गए। हालांकि, श्वेता का दावा है कि उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बजाय, परिवार से लिखित शिकायत देने को कहा गया, जो उन्होंने दे दी।

श्वेता के अनुसार, उसी समय दो वकील पुलिस स्टेशन में घुस आए और उनके पति और देवर राहुल के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों लगातार मारपीट करते रहे। परिवार का आरोप है कि वकीलों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि उनकी शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

श्वेता ने बताया कि बाद में जांच अधिकारी ने उनके पति और देवर को पुलिस स्टेशन बुलाया। अगले दिन जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां वकीलों की भारी भीड़ जमा थी। श्वेता के मुताबिक, यह वही समूह था जिसने बाद में एसीपी और एसएचओ के साथ भी बदसलूकी की।

बहनों के अनुसार, वे दोनों वहां से चले गए और तब से घर नहीं लौटे हैं। उन्होंने बताया कि परिवार उनके पति से संपर्क नहीं कर पा रहा है। इसके बाद, बहनों ने डीसीपी और एसएचओ सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है, ताकि वे कार्रवाई की मांग कर सकें और सीसीटीवी फुटेज देख सकें। शाहदरा के डीसीपी आरपी मीणा ने इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।

शीतल और श्वेता पुलिस मुख्यालय पहुंचीं

सोमवार को, पुलिसकर्मियों के विरोध-प्रदर्शन के बारे में पता चलने पर शीतल और श्वेता पुलिस मुख्यालय पहुंचीं। उन्होंने कहा कि वे एसीपी और एसएचओ के समर्थन में आई हैं। उनका आरोप है कि इन दोनों अधिकारियों ने उनके परिवार की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था। शीतल ने कहा कि पुलिस स्टेशन के संबंधित सीसीटीवी फुटेज को जब्त करके उसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि असल में क्या हुआ था। शीतल ने कहा, “फुटेज देखने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।”

यह भी पढ़ें: ‘प्रदर्शनकारियों की तरह बर्ताव न करें’, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए जवान, कर रहे विरोध-प्रदर्शन



दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर 1 के बाहर सोमवार सुबह तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। यहां करीब 80 पुलिसकर्मी फुटपाथ पर खड़े होकर दो पुलिस अधिकारियों के तबादले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…