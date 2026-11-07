Punjab Politics: पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर स्वर्ण मंदिर वाली एक तस्वीर फिर से वायरल हुई, जो कि 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। उसमें वो एक भगवा रंग की पगड़ी पहने हुए नजर आए थे। कांग्रेस भी यह तस्वीर दिखाना पसंद करती है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए पंजाब में सबकुछ ठीक है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पंजाब की तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि कांग्रेस पर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का कोई दबाव नहीं है, जबकि यह विवाद सीधे राहुल गांधी और गांधी परिवार से ही जुड़ा है। वे सच्चाई से बहुत दूर नहीं हैं। राहुल गांधी ने खुद को उस विरासत से दूर कर लिया था, जब वे निजी तौर पर गुरुद्वारे गए थे। उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा की और गुरबानी में भी शामिल रहे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी BJP उन पर सिख विरोधी दंगों का इल्ज़ाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है।

बीजेपी के वार का कैसे दिया कांग्रेस ने जवाब?

राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान की चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था, “जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।” यह बयान ऐसे वक्त में आया था जब 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के दिनों में हज़ारों सिख मारे गए थे।

कांग्रेस ने इस बीजेपी की गुगली को बड़ी सफाई से टाल दिया। उसने अपनी इंसाफ रैली पर ध्यान दिया, जहां बोलने वालों ने AAP सरकार का मज़ाक उड़ाया कि वह एक शराबी CM के नेतृत्व में ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना 2029 का वादा पूरा करने के लिए नहीं रहेंगे। फिर भी उन दिनों का फिर से आना इस सीमावर्ती राज्य के साथ गांधी परिवार के खराब रिश्तों को सामने ला रहा है।

अकाली दल और इंदिरा गांधी का टकराव

देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल का इंदिरा गांधी के साथ काफी हद तक भरोसे का रिश्ता नहीं था। यह अकालियों की ज़्यादा फेडरल पावर की मांग से शुरू हुआ था, जिसे वह कम्युनल नज़रिए से देखती थीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अकाली दल ने इमरजेंसी का पुरज़ोर विरोध किया। जुलाई 1975 से लेकर 1977 की शुरुआत में इमरजेंसी हटने तक, 19 महीने तक चले लोकतंत्र बचाओ मोर्चा में इसने 40,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जेल भेजा। कई लोगों ने इसमें अकालियों को उनकी जगह दिखाने के इंदिरा के पक्के इरादे को भी देखा।

पंजाब में सामने आते रहे हैं कई मुद्दे

जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव और अकाली नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुआ शांति समझौता अपने कई वादे पूरे नहीं कर पाया, लेकिन इससे पता चला कि दोनों पक्ष राजनीतिक समझौते की कल्पना कर सकते हैं। तब से बहुत कुछ बीत चुका है। कई मुद्दे जो कथित तौर पर हल हो गए थे, अब भी पंजाब में चुनाव होने पर सामने आते हैं।

कांग्रेस क्यों बची रही?

विपक्ष के लिए 1984 और अनसुलझे मुद्दों का सारा दोष पंजाब कांग्रेस पर डालना आसान होगा। फिर भी पार्टी ने न सिर्फ दोष टाला है। 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक कई बार राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा है लेकिन हकीककत यह भी है कि कांग्रेस ने यहां एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार सत्ता हासिल की है। मिलिटेंसी और अकाली बॉयकॉट के साये में मिली 1992 की जीत को डेमोक्रेटिक सपोर्ट नहीं माना जा सकता लेकिन कांग्रेस 2002 और 2017 में इसलिए नहीं जीती क्योंकि पंजाबी 1984 को भूल गए थे।

कांग्रेस इसलिए लौटी क्योंकि पंजाब को एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जो नॉर्मल हालात वापस ला सके, सेंटर तक पहुंच सके और टूटे हुए राज्य को संभाल सके। पारंपरिक रूप से अकालियों को गांवों में अच्छी पकड़ वाला माना जाता था। कांग्रेस ने गांवों और कस्बों में अपने कैडर को बनाए रखा। पंजाब यूनिट कभी भी सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा नहीं थी। इसने अपने खुद के नेता बनाए, जिनके अपने जाति, ग्रामीण और शहरी नेटवर्क थे।

पंजाब में क्षेत्रीय नेताओं की ज्यादा थी ताकत

राज्य यूनिट को मज़ाक में नेताओं की पार्टी कहा जाता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि संगरूर में इंसाफ रैली में गांधी की ज़ोरदार तारीफ़ हुई, जब उन्होंने कहा कि AAP और BJP सरकारों के उलट, कांग्रेस सरकारें केंद्र से नहीं चलतीं। पार्टी अक्सर अपने उम्मीदवारों के दम पर जीतती थी, न कि केंद्र में किसी बड़े नेता के दम पर। यह खासकर इंदिरा गांधी के बाद हुआ था। जो नेताओं को कंट्रोल में रखने के लिए बदनाम थीं, उन्होंने एक ऐसा राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जो अक्सर CM से भिड़ जाता था।

पंजाबी नहीं भूलते दुश्मनी

पंजाबियों को एक बात पर यकीन करना पसंद है, वे कभी नहीं भूलते और न ही कभी माफ़ करते हैं। बहुत पहले इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक बेअंत सिंह के भाई ने द इंडियन एक्सप्रेस को साफ़-साफ़ बताया था कि उन्हें प्लान के बारे में नहीं बताया गया था लेकिन उन्होंने कहा कि हत्या पहले से तय थी। कई और लोगों ने भी उनकी बात दोहराई। यह एक ऐसी नैतिक दुनिया की बात करता है जिसमें कुछ कामों को माफ़ नहीं किया जा सकता।

1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या को उधम सिंह ने इसी नज़र से देखा। समुदाय कभी नहीं भूलता और न ही माफ़ करता है। फिर भी पंजाब की पॉलिटिक्स को सिर्फ़ उस मोरल यूनिवर्स तक ही नहीं समेटा जा सकता है। इसकी वजह यह भी है कि पंजाबियों में प्यार भी खूब होता है, जिसका सबूत तब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया था। 2004 में इंडो-पाक पंजाब गेम्स देखने के लिए पाकिस्तानियों के लिए बॉर्डर खोला गया था। चंडीगढ़ में पंजाबियों ने अपने घरों में मेहमानों की मेज़बानी करने के लिए लाइन लगाई थी।

इनमें से ज़्यादातर लोग उन परिवारों से थे जो पाकिस्तानी पंजाब से अपने शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं लेकर भागे थे। आप उम्मीद कर सकते हैं, खून से लथपथ बंटवारे ने उन्हें बॉर्डर पार के लोगों से नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया होगा। इसके बजाय पुरानी यादों ने नफ़रत पर जीत हासिल की। ​​फ़िल्ममेकर इम्तियाज़ अली ने अपनी फ़िल्म मैं वापस आऊंगा के लिए कई बचे हुए लोगों से बात की। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर लोगों ने नफ़रत के बजाय प्यार को याद करना चुना।

पंजाब को याद सबकुछ है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल मेमोरी न तो सीधी है और न ही ऐसा बहीखाता है, जो हमेशा के लिए बंद हो जाए। यह तब फिर से खुल जाती है जब पावर, पहचान और शिकायत सामने आती हैं।

BJP की कोशिश क्या है?

पंजाब में BJP की सरकार बनने के सबसे मज़बूत तर्कों में से एक यह है कि अगर सिख 1984 के बाद कांग्रेस को फिर से चुन सकते थे, तो किसान आंदोलन की यादें BJP को कैसे रोक सकती थीं? यह तर्क यह मानता है कि यादें समय पर धुंधली हो जाती हैं और सभी के लिए एक ही तरह से काम करती हैं। हालांकि भावनाएं अजीब होती हैं। 2024 के संसदीय चुनावों में वे दिखीं। फरीदकोट के पास एक मंडी में, गांववालों के एक ग्रुप ने कहा कि वे इंदिरा के हत्यारे बेअंत सिंह के बड़े बेटे सरबजीत सिंह खालसा को वोट देंगे। एक बुज़ुर्ग आदमी ने कहा, “समुदाय उनका कर्ज़दार है।” इन लोगों में से कुछ नशे में भी थे।

ऐसा तब हुआ जब सरबजीत बीच के सालों में पांच चुनाव हार चुके थे लेकिन जैसे ही 2024 में पंथिक पहचान को अहमियत मिली, इस कम जाने-पहचाने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने सरप्राइज़ जीत हासिल की। ​​उन्होंने AAP के एक्टर करमजीत अनमोल और BJP के सिंगर हंस राज हंस जैसे हाई-प्रोफाइल कैंडिडेट को हराया। ऐसे पल बताते हैं कि पंजाब की राजनीति को आसान हिसाब-किताब तक सीमित क्यों नहीं किया जा सकता। वे यह भी दिखाते हैं कि दशकों तक दबी हुई भावनाएं कैसे भड़क सकती हैं।

कांग्रेस की रैली से पहले भड़का विवाद

इस हफ़्ते कांग्रेस की रैली से एक दिन पहले मानसा मोर्चा में फिर से भावनाएं भड़क गईं। दिवंगत एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी और पूर्व CM बेअंत सिंह के रिश्तेदार उनके आंदोलन से दूर रहें तो वे शुक्रगुजार होंगे। भीम सिंह ने पिछले दो हफ़्ते अमित शाह का अपने घर पर स्वागत किया था। उनकी सावधानी गांधी-पंजाब रिश्ते की हमेशा रहने वाली मुश्किल को दिखाती है। गांधी परिवार राज्य में मौजूद भी है और उनके बीच मुकाबला भी है।

पंजाब में सोमवार दो नवंबर का घटनाक्रम संख्या में छोटा, लेकिन निहितार्थ में बड़ा है। आम आदमी पार्टी (आप) की पहली उम्मीदवार सूची के तुरंत बाद उसके तीन नेताओं का भाजपा में शामिल होना महज दल-बदल नहीं, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की उस रणनीति का संकेत है, जिसमें वह अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी स्वतंत्र ताकत बढ़ाना चाहती है। पढ़िए पूरी खबर…