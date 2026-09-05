मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) के कार्यकर्ताओं में पार्टी के वरिष्ठ लीडरशिप में बार-बार हो रहे बदलावों को लेकर चिंता बढ़ रही है। यह सब तब हो रहा है जब पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार मिली हार से उबरने की कोशिश कर रही है।

पिछले दो सालों में बसपा में संगठनात्मक उथल-पुथल मची हुई है, पार्टी प्रमुख मायावती ने कई बार वरिष्ठ नेताओं को हटाया, उन्हें वापस शामिल किया और कुछ मामलों में उन्हें फिर से पार्टी से निकाल दिया।

आकाश को बसपा में नंबर-2 मानते थे

इस सप्ताह की शुरुआत में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से मुख्य धारा से हटाकर किनारे कर दिया। आकाश को बसपा में नंबर-2 का नेता माना जाता था। मायावती ने कहा कि उन्हें और अधिक परिपक्व होने की जरूरत है।

उनकी जगह गुरुवार को लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक में आकाश के छोटे भाई, ईशान को लॉन्च किया गया। इस नए कदम ने पार्टी के अंदर एक बार फिर नेतृत्व के ढांचे और दूसरी कतार के स्थिर नेतृत्व की कमी पर सवाल खड़े कर दिया हैं, खासकर इसलिए क्योंकि 2027 की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं।

जहां एक तरफ पार्टी का चुनावी प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल के वर्षों में बसपा मुख्य रूप से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर चर्चा में रही है।

कई नेताओं को निकाला और फिर वापस शामिल किया

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किए गए आकाश आनंद ने यूपी में बसपा का चुनाव प्रचार शुरू किया। हालांकि मई 2024 में सीतापुर में एक जनसभा के दौरान कथित तौर पर नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद, मायावती ने उन्हें बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया और उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने का अपना पिछला फैसला भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें परिपक्व होने तक इंतजार करना होगा।

47 दिनों के बाद मायावती ने उन्हें दूसरा मौका दिया। जून 2024 में उन्होंने आकाश को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।

हालांकि, मार्च 2025 में आकाश को दूसरी बार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया और पार्टी से निकाल दिया गया। दो महीने बाद, यह फैसला बदल दिया गया। पार्टी ने उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया और अगस्त 2025 में उन्हें नेशनल कन्वीनर बना दिया।

कुछ दिनों बाद, मायावती ने आकाश के ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाले जानेका फैसला वापस ले लिया और अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद उन्हें फिर पार्टी में शामिल कर लिया। उन्हें सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया गया। अशोक सिद्धार्थ को फरवरी 2025 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया था।

पिछले महीने मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते अशोक को फिर से पार्टी से बाहर कर दिया। उसी दिन उन्होंने अनुशासनहीनता के आरोपों के कारण राष्ट्रीय समन्वयक रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी निकाल दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बाद में मायावती ने रणधीर का निष्कासन रद्द कर दिया।

बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। अक्टूबर 2025 में, मायावती ने जय प्रकाश को पार्टी में वापस शामिल किया। उन्हें 2018 में पार्टी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी माँ के विदेशी मूल के कारण कभी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद नहीं कर सकते।

बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

पार्टी में वापसी के बाद, जय प्रकाश सिंह को केंद्रीय समन्वयक बनाया गया और उन्हें ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल का प्रभार दिया गया, लेकिन इस साल अप्रैल में, उन्हें एक अन्य केंद्रीय समन्वयक धर्मवीर अशोक के साथ फिर से पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी से अनुमति लिए बिना पंजाब का दौरा किया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जहाँ जय प्रकाश अभी भी पार्टी से बाहर हैं, वहीं बीएसपी ने बाद में अशोक का निष्कासन रद्द कर दिया और उन्हें झारखंड का प्रभारी बना दिया है।

13 अगस्त को, मायावती ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा (अंटू मिश्रा) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया। अनंत कुमार ने 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में थे।

कार्यकर्ताओं को क्या लग रहा है?

बसपा के कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों समेत पार्टी के पदाधिकारियों के अनुसार, सीनियर नेताओं, खासकर आकाश के खिलाफ बार-बार की जा रही कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठने लगे हैं।

पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा, “बसपा एक कैडर-बेस्ड पार्टी है, लेकिन अब वही कैडर टॉप लीडरशिप के फैसलों पर सवाल उठा रहा है खासकर टॉप लेवल पर बार-बार होने वाले बदलावों, जैसे कि पार्टी से निकालना और फिर वापस शामिल करना। उन्हें लग रहा है कि जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तब भी बसपा का संगठन ठीक से एकजुट नहीं है।”

यह चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि बसपा की संगठनात्मक ताकत पारंपरिक रूप से एक अनुशासित कैडर और मायावती के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से तय लीडरशिप पदानुक्रम पर टिकी रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी से एक भी सीट न जीत पाने के बाद, विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को फिर से खड़ा करने का दबाव बढ़ गया है।

जमीनी स्तर पर गांवों में बैठकें जारी

जब उनसे पूछा गया कि वे कार्यकर्ताओं की आशंकाओं का जवाब कैसे देते हैं, तो नेता ने कहा, “मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे बहनजी के फैसलों और नेतृत्व पर भरोसा रखें। वह खुद चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। आकाश के खिलाफ कार्रवाई से पता चलता है कि बहनजी के लिए पार्टी और उसका आंदोलन सबसे ऊपर है। वह उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे रही हैं और निर्वाचन क्षेत्रों में उनके नामों की घोषणा शुरू हो गई है। कैडर चुनाव के लिए तैयार है। जमीनी स्तर पर दलितों, मुसलमानों, ओबीसी और ब्राह्मणों के साथ गांवों में बैठकें जारी हैं।”

एक अन्य नेता ने कहा कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और जेन जी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बसपा अभी भी “अपने संगठन को व्यवस्थित करने” के लिए संघर्ष कर रही है और उसके पास युवाओं का कोई स्थिर चेहरा नहीं है।

नेता ने कहा, “इन कार्रवाइयों के पीछे हमें जो मुख्य संदेश दिखता है, वह यह है कि पार्टी में बहनजी ही एकमात्र अथॉरिटी हैं और सभी फैसले अकेले वही लेंगी।”

पार्टी के एक नेता के मुताबिक, पार्टी के अंदर यह बात चल रही है कि आकाश के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि पिछले महीने हाथरस और जेवर में हुई रैलियों में उन्होंने ऐसे बयान दिए जो उन सभाओं के लिए मायावती के आधिकारिक संदेश का हिस्सा नहीं थे।

नेता ने कहा, “उन्हें सिर्फ बहनजी का संदेश लोगों तक पहुँचाना था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ बातें जोड़ दीं।” नेता आकाश की उन टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे जिनमें उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को “अंकल” कहा था।

एक और नेता ने बताया कि आकाश चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अक्टूबर-नवंबर में उत्तर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की और बैठकें करने और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की योजना बना रहे थे। हालाँकि, उनके हटाए जाने के बाद अब स्थानीय पार्टी कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के इन बैठकों को संबोधित करने की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: ‘मस्जिदों को अवैध बताकर उनको ध्वस्त करना ठीक नहीं’, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल

सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। शनिवार सुबह प्रशासन ने अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया। इस दौरान एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि मस्जिदों को काफी आपाधापी में अवैध बताकर उनको ध्वस्त करने का जो सरकारी अभियान चल रहा है वह ठीक नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें