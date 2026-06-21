उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा इस वक्त काफी चर्चा में है। यह चर्चा इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में हुए समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया था। जिसके बाद से सियासत यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे को भाजपा और उसके सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी उठाया है।

पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) सम्मेलन में रुचि वीरा को नहीं बुलाए जाने के विवाद के बीच योगी कैबिनेट में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उनके बहाने समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों पर निशाना साधा है। बेबी रानी मौर्य ने एक्स पर लिखा कि उन्हें सूचना मिली है कि रुचि वीरा परेशान हैं, उनका मन व्यथित है और उनका दम घुट रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस जगह वह हैं, वहां ऐसा होना स्वाभाविक है।

योगी के मंत्री ने रुचिवीरा को बताया फाइटर

मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आगे लिखा कि उन्हें यह जानकर खुशी है कि रुचि वीरा ऐसे लोगों से लड़ रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ‘हसन’ साहब ‘कमाल’ के ‘आजम’ हैं। उन्होंने रुचि वीरा को फाइटर बताते हुए लिखा कि आखिरकार जीत उनकी ही होगी।

तीन पर्सनालिटी से लड़ना आसान बात नहीं है।



फाइटर हो आप! जीतोगे भी आप ही।



बस वही करना जो आपने बताया था। दिल और दिमाग में जो बात थी, उसे सही समय पर निर्णय में बदल देना। — Baby Rani Maurya(modi ka parivar) (@babyranimaurya) June 20, 2026

19 जून को राजभर ने क्या कहा था?

इससे पहले 19 जून को मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रुचिवीरा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, “PDA समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न? पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक (सपाई) से अब हर कोई दूर है। सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया। क्या सच में यही हुआ है?”

ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा, “जो कह रहा हूं मान लो। बगावत और बागियों को नेतृत्व तो बागी बलिया कि भूमि ही करेगी क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है! पर अपमान नहीं। बाकी घमंडी रामगोपाल यादव ने मेरे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसे पूरे बहुजन समाज ने देखा और सुना है। रामगोपाल यादव हमेशा से राजभर और मौर्य को यादवों से नीचा समझता है। इसके घर में हमारे लिए अलग बर्तन रखा रहता है। पार्टी तो टूटेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन, सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। सनातनी होने का दावा कौन लोग करते हैं? बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है। दूसरा घमंडी चाचा प्रोफेसर से प्राइमरी का मास्टर बनेगा और इसे अखिलेश जी के ‘शिव’ चाचा हकीकत बनाएंगे।”

PDA समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न?



"पीट देगा अहीर" , "पीट देगा अल्पसंख्यक" (सपाई) से अब हर कोई दूर है।



सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली, छुपाया गया।



क्या सच में यही हुआ है? जो कह रहा हूं मान लो।



बगावत और बागियों… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 19, 2026

राजभर के बयान को रुचि वीरा ने किया था पलटवार

हालांकि, ओमप्रकाश राजभर की इस पोस्ट के बाद सांसद रुचि वीरा ने पलटवार किया था। रुचि वीरा ने कहा था कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ओपी राजभर खुद समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। वह समय-समय पर ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। सपा में किसी तरह की टूट नहीं हो रही है। नसीहत देते हुए कहा कि राजभर को इस तरह के बयान से बचना चाहिए।

बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब छह महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने जातिवार सम्मेलन या फिर जातियों में पैठ बनाना शुरू कर दी है।

यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। मुरादाबाद में भी 14 जून को पीडीए का सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें सांसद रुचिवीरा को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं पोस्टर-बैनर सब से उनका नाम गायब था। इस पर सांसद ने आपत्ति जताई थी।

सांसद रुचि वीरा ने कहा था, ‘मेरी आस्था समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में है। एक विधायक के भाजपा को लाभ पहुंचाने के षडयंत्र के कारण पूरी पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गुटबाजी फैलाने वाले विधायक ने ही भाजपा के नेताओं को बोलने का मौका दिया है। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष करती रहूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करती हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” जिसके बाद यूपी में उनके नाम को लेकर सियासत तेज हो गई।

ओपी राजभर कर चुके हैं यह दावा

इससे पहले ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ये सारे बागी हो जाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए राजभर को अफवाह मंत्री करार दिया था। अखिलेश ने राजभर के पंचायती राज विभाग में घोटाले का आरोप लगाया। इस पर जवाब देते हुए राजभर ने मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के बहाने पर सपा मुखिया पर वार किया।

रुचिवीरा के लिए सपा ने काटा था एसटी हसन का टिकट

बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन, कांठ विधायक कमाल अख्तर और सांसद रुचि वीरा के बीच लंबे समय से राजनीतिक खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनाव में आजम खान की पैरवी पर रुचि वीरा को टिकट मिलने के बाद डॉ. एसटी हसन का टिकट कट गया था। रुचिवीरा 2024 में मुरादाबाद से पहली बार सांसद चुनी गईं। इसके बाद से पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

सपा और बसपा दोनों से निष्कासित भी हो चुकी हैं रुचि वीरा

2014 में बिजनौर सीट से विधायक कुंवर भारतेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव जीते तो ये सीट खाली हो गई। उपचुनाव में जीतकर रुचि वीरा विधायक बन गईं। 2017 तक वह विधायक रहीं। इसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सपा ने उनको बाहर का रास्‍ता दिखा दिया। इसके बाद उन्‍होंने बसपा का दामन थामा। बसपा ने उनको 2022 विधानसभा चुनाव में बिजनौर से अपना प्रत्‍याशी बनाया। हालांकि उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 में बसपा ने भी रुचिवीरा को पार्टी से निष्‍कासित कर दिया। इसके बाद सपा में उनकी घर वापसी हुई।

‘दम हो तो जहूराबाद से लड़े चुनाव…’, ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल-अखिलेश यादव को दिया खुला चैलेंज

उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से अधिक सांसद टूट कर बीजेपी में जा सकते हैं। इस बीच शनिवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। बता दें कि जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में विधायक हैं। पढ़ें पूरी खबर।