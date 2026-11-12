आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इन दोनों दलों को उम्मीद है कि वो यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने में सफल रहेंगे और राज्य में एक विकल्प बनकर उभरेंगे।

दोनों दलों के इस गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया गया है और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को गठबंधन की तरफ से सीएम फेस के रूप में पेश किया है। असपा (कांशीराम) के एक नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चंद्रशेखर को सीएम फेस घोषित किए जाने से गठबंधन को दलित वोटर्स का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दलितों की करीब 21% हिस्सेदारी है जबकि मुस्लिमों की तादाद करीब 19% है। ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ को उम्मीद है कि वह इन दो समुदायों के अलावा ओबीसी समुदाय और अन्य जातियों का भी समर्थन हासिल करने में सफल रहेगा।

ओवैसी पहले ही घोषित कर चुके तीन प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपनी पार्टी का प्रचार पहले ही शुरू कर चुके हैं। उनकी तरफ से राज्य की तीन सीटों – (बहराइच जिले के मटेरा से शौकत अली, शामली जिले के कैराना से इंजीनियर इरफान और श्रावस्ती जिले के भिनगा से दद्दन खान) पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा असपा (कांशीराम) भी राज्य में अभी तक 87 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है।

26 नवंबर के बाद होगा सीटों का बंटवारा

द इंडियन एक्सप्रेस को दोनों पार्टियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीट शेयरिंग का ऐलान 26 नवंबर के बाद किया जाएगा। 26 नवंबर को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) लखनऊ में एक बड़ी रैली करने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस रैली में शिरकत कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों दल स्थानीय जाति और समुदाय के समीकरणों को देखते हुए कुछ सीटों की अदला-बदली भी कर सकते हैं।

इंडिया गठबंधन के लिए कितना खतरा?

माना जा रहा है कि यह AIMIM और असपा (कांशीराम) का गठबंधन चुनावों में सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा की संभावनाओं पर असर डाल सकता है। इसके अलावा यह गठबंधन बीजेपी के लिए भी चुनौती साबित हो सकता है।

AIMIM और असपा (कांशीराम) – दोनों के नेताओं का मानना ​​है कि दलित और मुस्लिम वोटों के एकजुट होने, और साथ ही OBC और ब्राह्मणों का समर्थन मिलने से, वे उस तरह का सामाजिक गठबंधन फिर से बना सकते हैं, जिसकी मदद से मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था।

ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि दलितों और मुस्लिमों के एकजुट होने और ओबीसी व ब्राह्मणों के अतिरिक्त समर्थन से वे वैसी ही सत्ता पा सकते हैं, जैसे बीएसपी ने साल 2007 में हासिल की थी। उन्होंने कहा कि अगर दोनों समुदायों के ज्यादातर लोग एक साथ आ जाएं, तो OBC भी उनका समर्थन करेंगे, और इससे यह गठबंधन सत्ता में आ जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भले ही ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ को ऐसा समर्थन न मिल पाए, फिर भी यह SP-कांग्रेस गठबंधन और BSP के वोटों में सेंध जरूर लगाएगा।

हालांकि सपा इस नए नवेले गठबंधन की इस सोच को खारिज करती है। सपा के प्रवक्ता फैजान किदवई ने कहा कि हर समुदाय के लोगों ने अखिलेश यादव को समर्थन करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं और इसमें वह अखिलेश यादव के अलावा किसी को भी सक्षम नहीं पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को बीजेपी और ओवैसी के तालमेल की पूरी जानकारी है।

बीजेपी को नजर आ रहा एक और मौका

उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी मुसलमानों के बीच AIMIM की पहुंच और दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के गठबंधन के प्रयासों को एक “संभावित लाभ” के रूप में देख रही है।

बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ओवैसी यूपी में अपने भाषणों में मुस्लिमों से जुड़े विषय उठा रहे हैं जबकि चंद्रशेखर दलितों और मुसलमानों पर फोकस कर रहे हैं। अगर यह गठबंधन मुस्लिम बोटों को बांटने में सफल हो जाता है और पिछले लोकसभा चुनाव में जो गैर-जाटव दलित बीजेपी से सपा-कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए थे, उन्हें भी आकर्षित करने में सफल रहा तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम मुद्दों पर कथित चुप्पी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर ओवैसी के बार-बार हमले से भी इंडिया गठबंधन के मुस्लिम समर्थन आधार पर भी असर पड़ सकता है।

यूपी में लगातार रैलियां कर रहे ओवैसी

AIMIM ने 14 जून को उत्तर प्रदेश में बहराइज से अपना सियासी कैंपने शुरू किया था। ओवैसी राज्य में अब तक आठ जनसभाएं कर चुके हैं। इनमें कैराना, स्वार, दीदारगंज, भिनगा, कानपुर छावनी, मुरादाबाद ग्रामीण, सहारनपुर देहात और नजीबाबाद की रैलियां शामिल हैं।

हाल के हफ्तों में AIMIM के अन्य नेताओं ने लहरपुर, निजामाबाद, फूलपुर पवई और कैसरगंज में भी सभाओं को संबोधित किया है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी काफी अधिक है और 2022 के विधानसभा चुनावों में यहां से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी।

बिहार में भी साथ चुनाव लड़े थे ओवैसी और चंद्रशेखर

ये दोनों दल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी एक साथ किस्मत आजमा चुके हैं। तब इनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी भी थी। बिहार में AIMIM ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो पांच सीटें जीतने में सफल रहे थे। दूसरी तरफ असपा (कांशीराम) ने 18 सीटों पर किस्मत आजमाई थी लेकिन हर जगह उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई।

2022 में कैसा रहा प्रदर्शन?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की पार्टी भारतीय मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था।

हालांकि यूपी चुनाव में इस गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। तब AIMIM ने राज्य में 95 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे करीब 2% वोट हासिल हुए। AIMIM की हर सीट पर जमानत जब्त हो गई।

पिछले चुनाव में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले चंद्रशेखर ने सपा के साथ गठबंधन का प्रयास भी किया लेकिन यह विफल रहा। तब चंद्रशेखर ने कहा अखिलेश पर ‘बेइज्जती’ करने का आरोप लगाया था। इस चुनाव में असपा (कांशीराम) को सिर्फ 0.13% वोट मिले।

तब चंद्रशेखर ने खुद गोरखपुर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें सिर्फ तीन फीसदी वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। हालांकि दो साल बाद चंद्रशेखर यूपी वेस्ट की नगीना लोकसभा सीट से 1.51 लाख वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे।

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