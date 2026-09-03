10 साल से यूपी की सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव में फूंक-फूंककर कदम उठा रहे हैं। इस बार वह किसी तरह का कोई जोखिम लेते नहीं दिखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कोने और 42% मुस्लिम आबादी वाले सहारनपुर में बुधवार को हुए उनके सहारनपुर दौरे पर राजनीतिक विश्लेषकों की करीबी नजर रही।

अखिलेश यादव ने बेहद संजीदगी और समझदारी दिखाते हुए सहारनपुर में अपनी पार्टी के सभी खेमों से अलग-अलग जाकर उनसे फीडबैक लिया और सभी को उनके हितों का पूरा ख्याल रखने एवं भरपूर सम्मान देने का भरोसा दिया। उन्होंने खेमेबाजी को स्वस्थ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता माना।

सहारनपुर ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी विजय हासिल करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत जनाधार के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण और कठिन है।

कांग्रेस से गठबंधन तय लेकिन इमरान मसदू से कैसे निपटेंगे अखिलेश?

रालोद का साथ छूटने से समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस से गठबंधन अपरिहार्य है। लेकिन सहारनपुर में कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद सांसद इमरान मसूद से पार पाना भी अखिलेश यादव के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।

इसी चुनौती से निपटने की अखिलेश यादव पश्चिम के अपने मुस्लिम चेहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुधवार को उनके सहारनपुर दौरे के दौरान दो युवा मुस्लिम विधायक आशु मलिक और उमर अली साथ नजर आए। इसके अलावा अनुभवी और संजीदा पूर्व सांसद हाजी फजर्लुरहमान कुरैशी के अलावा महिला सांसद इकरा हसन भी अखिलेश के साथ मौजूद थीं।

अपने इस दौरे में अखिलेश यादव ने सपा के पूर्व नेता चौधरी यशपाल सिंह के दोनों बेटों चौधरी रूद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को भी पूरी तवज्जो दी। चौधरी यशपाल गुर्जर समुदाय से आते थे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह चुनाव से पहले इन दोनों भाइयों में से एक को विधान परिषद का सदस्य बनाएंगे।

गुर्जर, दलित और जाटों को भी साधने के प्रयास

पश्चिम में गुर्जर बिरादरी का ज्यादा रूझान भाजपा और उसके सहयोगी जयंत चौधरी के राष्ट्रीय महासचिव चंदन चौहान की ओर है। यहां मुसलमानों का एकजुट समर्थन सपा-कांग्रेस गठबंधन को मिलना तय है।

दलितों के स्थानीय नेताओं विनोद तेजीयान और ममता चौधरी जैसे स्थानीय नेताओं को अखिलेश यादव अपने साथ रख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, नगीना सांसद चंद्रशेखर सपा-कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला कर चुके हैं। चंद्रशेखर को विश्वसनीय नहीं माना जाता है।

दूसरी अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को हर जिले में एक-एक सीट देगी। लेकिन सहारनपुर में समाजवादी पार्टी सहारनपुर नगर और आरक्षित रामपुर मनिहारान सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। अभी बेहट और सहारनपुर ग्रामीण सीटों पर उसके अपने विधायक हैं।

देवबंद से राजपूत प्रत्याशी उतार सकती है सपा

सहारनपुर की गंगोह और नकुड़ सीट कैराना संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां की सांसद इकरा हसन हैं यानी सहारनपुर की देवबंद सीट पर भी सपा का अपना उम्मीदवार होगा। सपा इस सीट पर राजपूत उम्मीदवार उतार सकती है। अखिलेश यादव ने सहारनपुर को महत्व देते हुए यह घोषणा की कि सहारनपुर के लिए अलग से मैनिफेस्टो घोषित किया जाएगा।

रणनीतिक हिसाब से अखिलेश यादव प्रोफेसर सुधीर कुमार पंवार को भी महत्व दे रहे हैं। उनके पास जाट चेहरे के रूप में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराकर सांसद बने हरेंद्र मलिक पहले से मौजूद हैं। अखिलेश यादव किसी भी तरीके से रालोद से उपजे नुकसान की भरपाई करने को हर प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज और सत्ता प्राप्ति को बेहद आतुर दिखे।

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