Who Was V Harish: चेन्नई में 27 वर्षीय फाइनेंस इन्फ्लुएंसर वी. हरीश की मौत ने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स की जवाबदेही, ऑनलाइन उत्पीड़न और वित्तीय सलाह देने के नियमों को लेकर बहस छेड़ दी है। ‘Finance With Harish’ के नाम से मशहूर हरीश इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर निवेश, पैसों के प्रबंधन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वीडियो बनाते थे। वे तमिल सोशल मीडिया जगत में फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जाने जाते थे। इंस्टाग्राम पर उनके 13 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे।

हरीश के पिता जे. विनायगम ने वेंचर स्टूडियो Zemuria Inc. के सीईओ और यूट्यूबर जेसन सैमुअल पर उनके बेटे को ऑनलाइन निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि, सैमुअल ने साइबर बुलिंग के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने हरीश की वित्तीय सलाह और लाइसेंस से जुड़ी कथित अनियमितताओं को उजागर किया था।

हरीश ने लगभग पांच वर्षों की मेहनत से अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया था। उनके कंटेंट की पहुंच बढ़ने के साथ वह तमिल डिजिटल क्रिएटर समुदाय में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक, वह चेन्नई के बाहरी इलाके मुत्तुकाडू में किराए के एक विला में रह रहे थे। 20 अक्टूबर को वह वहां मृत पाए गए। पुलिस ने मौत के मामले में जांच की स्थिति पर अभी तक विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

कैसे शुरू हुआ जेसन सैमुअल के साथ विवाद?

हरीश की मौत से कुछ दिन पहले जेसन सैमुअल ने उनके काम और वित्तीय सलाह देने की योग्यता पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी किया था। सैमुअल दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़े विवादों पर वीडियो बनाने के लिए भी जाने जाते हैं।

उनके आरोप मुख्य रूप से दो मुद्दों पर केंद्रित थे। पहला, हरीश निवेश संबंधी सलाह दे रहे थे, जबकि उनके पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (RIA) का दर्जा नहीं था। दूसरा, सैमुअल ने दावा किया कि हरीश ने अपने पेशेवर प्रमाण-पत्र को लेकर गलत जानकारी दी थी और अपने पास AMFI लाइसेंस होने का दावा किया, जबकि उन्हें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) से रजिस्ट्रेशन नंबर (ARN) हाल ही में मिला था।

यहां दोनों प्रमाणों के बीच अंतर समझना जरूरी है। ARN म्यूचुअल फंड वितरक के तौर पर काम करने से जुड़ा रजिस्ट्रेशन है, जबकि SEBI के तहत निवेश सलाहकार के रूप में काम करने के लिए अलग नियामकीय आवश्यकताएं लागू होती हैं। हालांकि, सैमुअल के आरोप अपने आप में किसी उल्लंघन का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं हैं।

इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने से बढ़ा तनाव?

विवादित वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। इसी दौरान हरीश का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद या निष्क्रिय हो गया। रिपोर्टों में बताया गया है कि मेटा ने कथित अनियमित गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों के बाद उनके अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद हरीश ने नए अकाउंट से वीडियो पोस्ट करना शुरू किया।

I am deeply saddened, heavily grieving, shocked and frozen at what has happened and I mourn the loss of life.



I have not cyber-bullied him. I pointed out his lack of license and authority, misrepresentation of license and fraud on SEBI and AMFI where he has not got SEBI RIA for… — Jason Samuel (@the_jasonsamuel) October 20, 2026

उनके परिवार का दावा है कि अकाउंट बंद होने और लगातार ऑनलाइन निशाना बनाए जाने से हरीश पर दबाव बढ़ा। हालांकि, अकाउंट बंद किए जाने के सटीक कारणों और इस घटनाक्रम का उनकी मौत से संबंध होने की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

मौत से पहले के वीडियो में हरीश ने क्या कहा?

मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए हरीश के एक वीडियो के सामने आने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया। द न्यूज मिनट और अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हरीश ने वीडियो में सैमुअल पर पैसे मांगने और भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ लगातार वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया।

हरीश ने कथित तौर पर यह भी कहा कि सैमुअल ने पुडुचेरी के राजनेताओं से अपने संबंधों का हवाला दिया था। उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने की बात कही और आरोप लगाया कि उनकी पांच साल की मेहनत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उपलब्ध रिपोर्टों में सैमुअल की ओर से जबरन वसूली के आरोप पर अलग से विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।

पिता की शिकायत और जेसन सैमुअल का जवाब

हरीश के पिता जे. विनायगम ने चेन्नई के कनाथुर पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर सैमुअल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि हरीश के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट और वीडियो प्रकाशित किए गए, उन्हें धमकाया गया और लगातार साइबर उत्पीड़न के कारण वह गंभीर मानसिक दबाव में थे। परिवार ने इन घटनाओं को हरीश की मौत से जोड़ा है। हालांकि, पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया से पहले इन आरोपों को साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता।

सैमुअल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना से गहरा सदमा लगा है और उन्होंने कभी ऐसे परिणाम की कल्पना नहीं की थी। सैमुअल के मुताबिक, उनका उद्देश्य हरीश के लाइसेंस और पेशेवर दावों में कथित गड़बड़ियों को सामने लाना था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हरीश को उचित SEBI लाइसेंस के साथ काम दोबारा शुरू करने की सलाह दी थी।

सैमुअल ने स्पष्ट रूप से साइबर बुलिंग के आरोपों को खारिज किया और तर्क दिया कि कथित धोखाधड़ी की ओर ध्यान दिलाना किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है।

फिलहाल इस मामले में परिवार के आरोप, हरीश के वीडियो में लगाए गए दावे और सैमुअल का पक्ष अलग-अलग सामने हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने अभी तक मौत के संबंध में मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं की थी। अब जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद के दौरान क्या हुआ, लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ था।

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