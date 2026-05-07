Who Is Shreyasi Singh: बिहार सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो गया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं, इस शपथ ग्रहण समारोह में श्रेयसी सिंह की काफी चर्चा रही। क्योंकि श्रेयसी सिंह, नीतीश सरकार में भी मंत्री थीं, और अब उनको ‘सम्राट’ सरकार में भी मंत्री बनाया गया है।

श्रेयसी सिंह बिहार की जमुई विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बनीं हैं। वह अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज भी रहीं। साथ ही वो राजनीतिक परिवार से भी हैं।

श्रेयसी के पिता अटल सरकार में रहे चुके मंत्री

श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह बिहार की बांका लोकसभा सीट से सांसद रहे थे। श्रेयसी के पिता अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री और रेल राज्य मंत्री थे। साथ ही वह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे।

दिग्विजय सिंह के निधन के बाद श्रेयसी सिंह की मां पुतुल देवी भी बांका से सांसद रही थीं। उन्होंने खुद विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी बेटी श्रेयसी सिंह को टिकट दिया जाए। भाजपा ने उनकी बात मानी और श्रेयसी सिंह को विधानसभा चुनाव में उतारा, जिसे जीतकर वो पहली बार विधायक बनीं।

2020 से राजनीति में एक्टिव

श्रेयसी सिंह की राजनीति में शुरुआत साल 2020 से मानी जाती है। वह इससे पहले राजनीति में एक्टिव नहीं थीं। कहा जाता है कि जब 2019 में उनकी मां पुतुल देवी ने बांका से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो श्रेयसी सिंह ने ही उनके चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। उनके साथ कई ख्याति प्राप्त शूटर भी पुतुल देवी के चुनाव प्रचार में आए थे।

अंतरराष्ट्रीय प्लेयर रह चुकी हैं श्रेयसी सिंह

श्रेयसी सिंह के नाम कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल हैं। उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स (गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया) के महिला डबल ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले साल 2024 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स (ग्लासगो, स्कॉटलैंड) में रजत पदक हासिल किया था।

दिल्ली के हंसराज कॉलेज से किया ग्रेजुएशन

साल 1991 में पैदा हुईं श्रेयसी सिंह साल 2020 में सक्रिय राजनीति में आई थीं। इसी साल उन्होंने भाजपा के टिकट पर जमुई सीट से विधानसभा चुनाव जीता। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने वाली श्रेयसी सिंह अविवाहित हैं। श्रेयसी सिंह सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है।

निशांत कुमार ने शपथ से पहले छुए पिता नीतीश के पैर, जानिए सम्राट कैबिनेट विस्तार में किसे-किसे मिली जगह

बिहार में गुरुवार को सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार संपन्न हुआ। सम्राट चौधरी सरकार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल सहित कुल 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। गुरुवार को हुए कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया। निशांत कुमार ने शपथ समारोह में पहुंचने से पहले अपने पिता नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पढ़ें पूरी खबर।