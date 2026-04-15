बिहार को आज भाजपा का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में मिला है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पिता शकुनी चौधरी का पहला बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया है।

सम्राट के पिता शकुनी चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमने पूरी लड़ाई लड़ी लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से ये पद मिला है।”

शकुनी चौधरी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया। उन्होंने लव-कुश समीकरण को मजबूत करने में भूमिका निभाई और समता पार्टी व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे दलों के निर्माण में भी योगदान दिया। इसके बावजूद वह मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का इस पद तक पहुंचना उनके लिए एक सपने के पूरा होने जैसा है।

उन्होंने कहा कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि बड़े नेताओं के भरोसे का परिणाम है। शकुनी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के समर्थन को इसका बड़ा कारण बताया। उनके मुताबिक, किसी भी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तभी मिलती है, जब उसमें खास क्षमता और नेतृत्व की ताकत हो।

शकुनि चौधरी ने यह भी कहा कि जब भाजपा और जदयू जैसे अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाले दल एक नाम पर सहमत होते हैं, तो यह उस नेता की स्वीकार्यता को दिखाता है। सम्राट चौधरी ने न सिर्फ अपनी पार्टी, बल्कि गठबंधन के सभी नेताओं और जनता का भरोसा जीता है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

कौन हैं शकुनी चौधरी?

सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की गिनती बिहार के दिग्गज नेताओं में होती है। मुंगेर के तारापुर से सात बार विधायक और खगड़िया के पूर्व सांसद रहे शकुनी चौधरी राजद के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनका प्रभाव मुंगेर क्षेत्र में काफी रहा है। निर्दलीय चुनाव जीतकर सियासी सफर शुरू करने वाले शकुनी चौधरी ने भी कई पार्टियां बदलीं। वो समता पार्टी, कांग्रेस राजद, जेडीयू और जीतन राम मांझी की ‘हम’ में भी रहे। 2015 में बिहार चुनाव हारने के बाद शकुनी चौधरी ने राजनीति से संन्यास ले लिया।

वहीं, सम्राट चौधरी की मां का नाम पार्वती देवी था। वह तारापुर से विधायक रहीं। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी का भी मुंगेर क्षेत्र में खासा दबदबा रहा। उन्होंने 1998 के उपचुनाव में समता पार्टी के टिकट पर तारापुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहीं पार्वती देवी का निधन 11 सितंबर 2022 को उनके पैतृक गांव लखनपुर में हुआ था।

‘उनको खुद निर्णय लेना है कि वे राजनीति…’, शपथ ग्रहण समारोह में निशांत के ना आने पर डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव

बिहार में बुधवार को नई सरकार का गठन हो गया। अब राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। सरकार में जदयू की तरफ से दो सीनियर नेताओं विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। भाजपा खेमे से सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद अब कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में एक तरीक से पहली बार पूर्ण उदय हुआ है। क्योंकि इससे पहले बिहार में कभी भी भाजपा का सीएम नहीं रहा। पढ़ें पूरी खबर।