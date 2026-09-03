बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बार फिर से बड़ा संकेत दिया। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को अभी और राजनीतिक परिपक्वता हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने साफ किया कि इस समय उन्हें पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेदारी देना उचित नहीं होगा। मायावती के इस बयान को आकाश आनंद को पार्टी में फिर से किनारे किए जाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

लेकिन इन सबसे अलग चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मायावती के साथ आज मंच पर आकाश आनंद की जगह ईशान आनंद क्यों थे?

बता दें, आकाश आनंद के छोटे भाई का नाम ईशान आनंद है। ईशान आनंद, मायावती के छोटे भतीजे हैं। ऐसे में मंच पर बसपा प्रमुख मायावती के साथ ईशान आनंद की उपस्थित ने सभी का ध्यान खींचा। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती आकाश की जगह ईशान को आजमाना चाहती हैं।

इससे पहले 17 जनवरी, 2025 को ईशान आनंद बसपा प्रमुख के साथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश इकाई की संगठनात्मक बैठक में भी शामिल हुए थे। उस वक्त ईशान की उपस्थित ने उनके पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए थे, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बार फिर से ईशान अपनी बुआ मायावती के साथ मंच पर दिखे, लेकिन आकाश आनंद नहीं थे। जिससे इन कयासों को भी बल मिल रहा है कि मायावती ने आकाश को उनके पद से हटा दिया है और वह बसपा कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। आकाश ने अपने एक्स हैंडल का बायो भी बदल लिया है। जिस पर लिखा है- BSP Worker।

ईशान आनंद कौन है?

सूत्रों के अनुसार, लंदन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले ईशान ने अपनी स्कूली शिक्षा नोएडा और दिल्ली से पूरी की।

बसपा के सूत्रों ने यह भी बताया कि वह परिवार द्वारा संचालित होटलों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। पार्टी नेताओं द्वारा बैठक में उनकी उपस्थिति को मायावती द्वारा भविष्य के लिए एक और नेतृत्व तैयार करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

ईशान ने जनवरी 2025 में लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में बसपा प्रमुख के जन्मदिन पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। अगले दिन, ईशान उसी स्थान पर पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की एक बंद कमरे में हुई बैठक में उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं देखा गया था।

‘जब तक आकाश आनंद परिपक्व नहीं होते, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी’, BSP सुप्रीमो मायावती ने भतीजे को लेकर दिया बयान

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। मायावती ने उन्हें अभी बड़ी जिम्मेदारी देने से इनकार किया है। मायावती ने साफ कहा कि जब तक आकाश आनंद पूरी तरह परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।



