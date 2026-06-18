समाजवादी पार्टी में फूट की भविष्यवाणी कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लगातार दूसरे दिन उन्होंने ना सिर्फ सपा में फूट की बात कही है बल्कि उन्होंने अब एक नाम भी बता दिया है। उनका साफ कहना है कि सपा में कई सांसद बागी होने वाले हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर ओपी राजभर ने कहा है कि कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है? तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की ‘बागी भूमि’ का एक लाल करेगा। और करे भी क्यों न? कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे ‘बागी बलिया’ का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी लेकिन कल कि घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। टूट होकर रहेगी।

राजभर ने आगे लिखा कि मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, ऐसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें। और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे।

बुधवार को भी ओपी राजभर ने ऐसे ही तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है।” उन्होंने यह भी कहा कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि खनन घोटाले और गोमती रिवरफ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है।

वहीं, ओमप्रकाश राजभर के हालिया बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरी तरह घबराए हुए हैं। उनका आरोप है कि राजभर सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं।

सुनील साजन ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को “हाफ” कर दिया था और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरी तरह साफ कर देगी।

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