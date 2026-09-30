Dhanraj Nathwani Rajya Sabha: उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज नाथवानी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राम गोपाल का नाम तो तय लग रहा था लेकिन धनराज नाथवानी के प्रत्याशी बनने ने सभी को चौंका दिया है। ये दोनों ही प्रत्याशी बुधवार को नामांकन करने वाले हैं।

धनराज नाथवानी के बारे में बता दें कि वे वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिंडेंट के पद पर हैं और उद्योग जगत के दिग्गज अंबानी परिवार के सबसे करीबी लोगों में आते हैं। उनके पिता परिमल नाथवानी खुद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंध रखते हैं और झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं।

धनराज ने लंदन से की थी पढ़ाई

धनराज नाथवानी ने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और फोटोग्राफी का गहरा शौक है और वे गुजरात के वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय रहते हैं।

धनराज नाथवानी रिलायंस के गुजरात स्थित जामनगर और वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग प्रभागों के संचालन की देखरेख करते हैं। इसके अलावा वे रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड सहित रिलायंस समूह की कई अन्य महत्वपूर्ण कंपनियों में निदेशक के पद पर हैं।

गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष

धनराज नाथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) के अध्यक्ष हैं। साल 2022 में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया था।

गुजरात राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वह प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर प्रशासनिक समिति के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा पर आधारित प्रसिद्ध मेगा-म्यूजिकल शो ‘राजाधिराज: लव. लाइफ. लीला’ का निर्माण भी किया है।

कब होना है राज्यसभा चुनाव

गौरतलब है कि यूपी में 16 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। इनमें से आठ सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पास एक-एक सीट है। संख्या बल के हिसाब से आठ पर बीजेपी और दो सीट सपा के खाते में जा सकती है।

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन 11 सीटों में से दस सीटें यूपी और एक सीट उत्तराखंड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…