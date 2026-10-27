सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कुछ लोगों से बहस कर रही है। वीडियो इतना वायरल हुआ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उससे मिलने पहुंच गईं। स्ट्रीट वर्ल्ड्ज़ ट्रस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 अक्टूबर को अपलोड किए गए 15 सेकंड के एक वीडियो में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जागृति मिश्रा बन रहे शेल्टर की बाउंड्री वॉल के मलबे के पास बैठी दिख रही हैं। इसे एक दिन पहले दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने गिरा दिया था।

वीडियो को तीन दिनों में 11.5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके थे। वायरल वीडियो में जागृति कहती हुई सुनाई दे रही हैं, “तोड़ दिया मेरे बच्चों का घर।” यहां बच्चों का अर्थ बेज़ुबान जानवरों से था।

जागृति मिश्रा जानवरों के लिए चलाती हैं NGO

जागृति मिश्रा एक ऑर्गनाइज़ेशन चलाती हैं जो नॉर्थवेस्ट दिल्ली के कंझावला इलाके के निज़ामपुर गांव में घायल, विकलांग और पैरालाइज्ड आवारा जानवरों के लिए काम करता है। वह 100 से ज़्यादा आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों को आश्रय देती हैं। वीडियो देखने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह, पार्षद सोनू डबास के साथ वहां आए। रेखा गुप्ता ने जागृति मिश्रा को उनके नुकसान के मुआवज़े के तौर पर 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया।

26 अक्टूबर को MCD ने इस घटना के सिलसिले में एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने सोनू छिल्लर की भूमिका की जांच शुरू की, जो एक स्थानीय निवासी है और जागृति मिश्रा ने उस पर तोड़फोड़ के पीछे होने का आरोप लगाया था।

कौन हैं जागृति मिश्रा?

जागृति मिश्रा 20 साल की हैं और बिहार की रहने वाली हैं। वह दिल्ली के उत्तम नगर में रहती हैं। जागृति मिश्रा छह साल से ज़्यादा समय से आवारा जानवरों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। Covid-19 महामारी के दौरान उनके काम ने उन्हें कई प्लेटफॉर्म पर पहचान भी दिलाई।

जागृति मिश्रा की देखभाल में जानवरों की संख्या बढ़ने के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से एक और शेल्टर बनाने के लिए 1 रुपया भी दान करने की अपील की थी। 1 जून, 2025 को अकाउंट पर अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्होंने एक ऐसी सेंक्चुरी बनाने के अपने सपने के बारे में बताया, जहां सभी तरह के घायल और लकवाग्रस्त जानवरों को इलाज और देखभाल मिल सके।

लोगों ने उनके द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए QR कोड के ज़रिए योगदान दिया, जिससे जागृति मिश्रा नए शेल्टर का निर्माण शुरू कर पाईं। लेकिन, 24 अक्टूबर को उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि बन रहे शेल्टर की बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही है। जागृति मिश्रा साइट पर दौड़कर गईं और MCD अधिकारियों से भिड़ गईं, जिनके साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी थे। उन्होंने एक आदमी से भी बहस की, जिसकी पहचान बाद में मनीष छिल्लर के तौर पर हुई। जागृति ने आरोप लगाया कि उसी के कहने पर गिराने का काम किया गया था।

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो

जागृति ने इस झगड़े को रिकॉर्ड किया और बाद में वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जिसे 50 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया। वीडियो में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AAP पार्षद सोनू डबास के कहने पर गिराने का काम किया गया था।

वीडियो वायरल होने के बाद AAP के जरनैल सिंह, सोनू डबास के साथ, अगले दिन मिश्रा से मिले। जरनैल सिंह ने उन्हें बताया कि गिराने में सोनू डबास का कोई रोल नहीं था। बाद में जागृति मिश्रा ने उनकी बातचीत का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। वीडियो में जागृति सिंह मिश्रा से कहते हैं कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं जिसने कथित तौर पर खुद को सोनू डबास के तौर पर गलत तरीके से पेश किया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सिविक एजेंसी बिना पहले से नोटिस दिए स्ट्रक्चर कैसे गिरा सकती है।

जागृति मिश्रा ने वीडियो में माना कि उन्होंने मनीष छिल्लर को सोनू डबास समझ लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना ने सोशल मीडिया की ताकत दिखाई, जिससे उनकी आवाज़ नेताओं और जनता तक पहुंची।

रेखा गुप्ता ने की मुलाकात

कुछ घंटों बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस घटना पर बात करने के लिए जागृति मिश्रा से मुलाकात की। उनकी मुलाकात का एक वीडियो जागृति मिश्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया है। वीडियो में रेखा गुप्ता एक्टिविस्ट से बात करते और उन्हें गले लगाते हुए दिख रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय होगा और तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को जागृति मिश्रा की सुरक्षा पक्का करने का भी निर्देश दिया।

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दिल्ली में पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के निर्माणाधीन पशु आश्रय को गिराए जाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर