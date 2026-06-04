कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरिप्रसाद ने डीके शिवकुमार की जगह ली है, जो बुधवार को ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं।

कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरिप्रसाद की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की है। हरिप्रसाद को बुधवार को ही कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। वह अब तक हरियाणा में कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे थे।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने पद संभालते ही छात्रों के लिए मुफ्त बस पास, 10,000 भारत जोड़ो युवा संघों का गठन और निजी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना का ऐलान किया।

