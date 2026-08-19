मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के एक विधायक के बयान को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के इस विधायक ने एक राज्य स्तरीय महोत्सव में मंच साझा करते हुए माता सीता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिसे बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और माता सीता का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने माता सीता को लेकर यह टिप्पणी मंगलवार को की थी।

बीजेपी के इस विधायक की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि ये बयान BJP-RSS की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी-देवताओं को भी नहीं बख्श रहे।

क्या था वह बयान और किसने दिया?

दरअसल, मंगलवार को गुना में राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने भी मंच साझा किया। पन्नालाल शाक्य गुना से विधायक हैं। उन्होंने मंच साझा करने के दौरान माता सीता को ‘मौत का सामान’ कह दिया। पन्नालाल शाक्य ने कहा था, “रावण को उसके भाई ने समझाया था कि भईया आप पराई स्त्री को क्यों ले आए हो ये तो मौत का सामान है।”

भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं पन्नालाल शाक्य

पन्नालाल शाक्य न सिर्फ गुना से विधायक हैं बल्कि मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। गुना से वह लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। बीजेपी में आने से पहले वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर मुख्य रूप से गुना क्षेत्र की राजनीति पर केंद्रित रहा है। 2013 में वह पहली बार गुना से विधायक चुने गए थे। 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2023 में वह फिर से विधायक बने।

महिलाओं को लेकर भी फिसली जुबान

पन्नालाल शाक्य ने जिस मंच से माता सीता को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे उसी मंच से उन्होंने महिलाओं को लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन युद्धों में पुरुष मारे गए, एक भी महिला नहीं मरी। पन्नालाल शाक्य की बात सुनकर मंच पर बैठीं चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने बीच में टोका। उन्होंने कहा- भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं। नहीं भाईसाहब, ऐसा नहीं है। ये तो गलत बात है। महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। मैं भी महिला हूं। महिलाओं की बलिदान को भूल रहे हैं।

कांग्रेस ने साधा निशाना

शाक्य के इन बयानों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर उनके वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है-

ये बयान BJP-RSS की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी-देवताओं को भी नहीं बख्श रहे।

पहले राम मंदिर से ‘चढ़ावा चोरी’ किया, फिर हनुमान जी का अपमान किया और अब सीता माता को ‘मौत का सामान’ बता रहे हैं।

ये बयान करोड़ों भक्तों को आहत करने वाला है। इसके लिए BJP और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही विधायक पन्नालाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

BJP विधायक पन्नालाल शाक्य ने सीता माता को 'मौत का सामान' बताया है।



ये बयान BJP-RSS की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी-देवताओं को भी नहीं बख्श रहे।



पहले राम मंदिर से 'चढ़ावा चोरी' किया, फिर हनुमान जी का अपमान किया और अब सीता माता… pic.twitter.com/mDMkJJXz29 — MP Congress (@INCMP) August 19, 2026

यह भी पढ़ें: ‘रामायण-महाभारत के युद्ध में आदमी मरे, महिलाएं नहीं…’, BJP विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान पर भड़कीं महिला विधायक, मंच पर हुई बहस

मध्य प्रदेश के गुना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पन्नालाल शाक्य के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। शाक्य ने रामायण, महाभारत और अन्य युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन युद्धों में केवल आदमी ही मारे गए, एक भी महिला नहीं मरी। यहां पढ़ें पूरी खबर…