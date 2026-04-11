Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। यहां तैनात राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के रिटायरमेंट में कुछ ही महीनों का वक्त है। इसके पहले मनोज अग्रवाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के निशाने पर है। टीएमसी मुख्य रूप से वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर, राज्य निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकार पर हमलावर है।

बुधवार को टीएमसी ने मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। टीएमसी ने उन पर वर्तमान चुनावों में प्रमुख विपक्षी दल यानी बीजेपी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण आचरण करने का आरोप लगाया है। टीएमसी का आरोप है कि सीईओ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपनी “शक्तियों का दुरुपयोग” कर रहे हैं।

टीएमसी ने क्या-क्या लगाए आरोप?

टीएमसी ने मनोज कुमार अग्रवाल पर मुख्य रूप से बीजेपी समर्थकों के साथ जुड़ने और 5 अप्रैल को नंदीग्राम सहित कुछ क्षेत्रों में स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ दौरा करने का आरोप लगाया है। अग्रवाल के इन कदमों को नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए टीएमसी ने दावा किया है कि सीईओ जानबूझकर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में झुका रहे हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी ने सीईओ की साख पर सवाल उठाने के लिए आय से अधिक संपत्ति को लेकर उनके खिलाफ 2009 की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच का मुद्दा भी उठा दिया है।

मनोज अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई का क्या केस है?

सीबीआई का ये मामला तब का है, जब मनोज अग्रवाल दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में आयुक्त (भूमि निपटान-शहरी विकास) के रूप में कार्यरत थे, तब सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी में उनके निवास और अन्य संपत्तियों पर छापेमारी की थी। 2013 में सीबीआई ने आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की थी कि अग्रवाल और उनकी पत्नी रूमा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 1.46 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा की थी।

हालांकि, एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2018 में दिल्ली की एक अदालत ने मनोज कुमार अग्रवाल को बरी कर दिया था। इसके बाद भी सीबीआई ने केस को खत्म नहीं किया था बल्कि दिल्ली की अदालत के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च जांच एजेंसी ने 2020 में चुनौती दी थी जो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

टीएमसी सरकार में मंत्री ने उठाया था मुद्दा

पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस मामले को लेकर अग्रवाल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा, “मनोज अग्रवाल अधिकारियों को लक्ष्मण रेखा की चेतावनी देते हैं और उन्हें सेवा नियमों पर व्याख्यान देते हैं। लेकिन यह नैतिक उपदेश तब कहां था जब सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, लगभग 30 बैंक खाते और करोड़ों के छह प्लॉट, कथित तौर पर आपकी पत्नी से जुड़े थे?”

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2013 की एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे कहा, “नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले रिकॉर्ड पर मौजूद सवालों का जवाब दें। जवाबदेही पहले, व्याख्यान बाद में।” चंद्रिमा के आरोपों का जवाब देते हुए अग्रवाल ने ‘X’ पर लिखा, “संक्षेप में चार्जशीट का परिणाम अंततः विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा सम्मानजनक बरी होने के रूप में निकला। मिसेज अग्रवाल की शादी से पहले से ही संपत्ति रही है और वह 1983 से लगातार अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रही हैं।”

मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, “उनकी सभी संपत्तियां, चाहे वे खरीदी गई हों या बेची गई हों, आय के हर स्रोत के साथ पिछले 43 वर्षों में आयकर विभाग द्वारा पूरी तरह से घोषित और मूल्यांकित की गई हैं। उनके वित्तीय मामले हमेशा पारदर्शी और कानून के पूर्णतः अनुरूप रहे हैं। किसी को बदनाम कर उसे फांसी देने की कोशिश इस लंबी अग्निपरीक्षा के बाद उजागर हो गई है। सत्य और कानून के शासन की निश्चित रूप से जीत होगी।”

मनोज अग्रवाल का कैसा रहा करियर?

बंगाल के विवादास्पद चुनाव अधिकारी बनने से पहले मनोज अग्रवाल ने 1990 बैच के बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर दिनाजपुर) सहित विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया जहां वे दिवंगत कांग्रेस दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रिय रंजन दासमुंशी के करीब आए। बाद में जब दासमुंशी सूचना और प्रसारण केंद्रीय मंत्री थे, तब अग्रवाल दिल्ली में उनके निजी सचिव बने थे।

चुनाव अधिकारी बनने की कहानी दिलचस्प

2017 में मनोज अग्रवाल को बंगाल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। लेकिन 2018 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कथित अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सचिवालय द्वारा मनोज अग्रवाल को विभाग से हटा दिया गया था। मार्च 2025 में चुनाव आयोग ने अग्रवाल को बंगाल का सीईओ नियुक्त किया। उस समय उनकी नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया था क्योंकि आयोग ने राज्य सरकार के उम्मीदवारों की पहली शॉर्टलिस्ट को खारिज कर दिया था और तीन ऐसे आईएएस अधिकारियों का संशोधित पैनल मांगा था जो मई 2026 के तुरंत बाद सेवानिवृत्त होने वाले हों।

एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि चुनाव आयोग की इस मांग का मतलब था कि वे एक ऐसा सीईओ चाहते थे जो 2026 के विधानसभा चुनावों की देखरेख के बाद सेवानिवृत्त हो, और इसलिए चुनाव के दौरान बंगाल की सत्ताधारी व्यवस्था द्वारा उन पर किसी भी तरह का दबाव न डाला जा सके।

गौरतलब है कि प्रशासनिक हलकों में मनोज कुमार अग्रवाल को एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है जो मतदाता सूची संशोधन और विधानसभा चुनावों की चुनौती संभालने में सक्षम हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनोज अग्रवाल एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कभी किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया। वह हमेशा वही करते हैं, जो उन्हें सही लगता है। इसीलिए उन्हें विधानसभा चुनावों का अहम टास्क दिया गया है। चुनाव के तुरंत बाद वह अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे इसलिए राज्य प्रशासन में उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है।

Bengal Elections 2026: क्या SIR की वजह से बिगड़ेगा ममता का खेल? (Image Source: Jansatta)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ यानी कोलकाता में सेंधमारी के लिए बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों इस बार चुनाव आयोग द्वारा कराए गया एसआईआर एक अहम फैक्टर हो सकता है। पढ़िए पूरी खबर…