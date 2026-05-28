भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को अर्चना गुप्ता को पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के साथ ही प्रदेश भाजपा को चार दशक बाद दूसरी महिला अध्यक्ष मिली है। पेशे से डॉक्टर अर्चना गुप्ता फिलहाल हरियाणा भाजपा में पार्टी महासचिव हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को पार्टी की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं त्रिपुरा इकाइयों के प्रमुखों की नियुक्ति की।

अर्चना गुप्ता ने उन्हें पार्टी इकाई की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने निवर्तमान प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का स्थान लिया है। मूल रूप से पानीपत की रहने वालीं अर्चना गुप्ता जिला भाजपा अध्यक्ष समेत पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन रही हैं। अर्चना गुप्ता ने पानीपत में पत्रकारों से कहा कि भाजपा महिलाओं को समान भागीदार मानते हुए उन्हें हर क्षेत्र में अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। आइए जानते हैं कौन हैं अर्चना गुप्ता जिन्हें 43 वर्षों बाद राज्य नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है।

अर्चना हरियाणा भाजपा की महासचिव के रूप में कार्यरत थीं

अर्चना गुप्ता इससे पहले हरियाणा भाजपा की महासचिव के रूप में कार्यरत थीं। 1968 में पानीपत के समालखा में जन्मीं अर्चना अपने परिवार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और डॉक्टर बनने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने 1994 में रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआईएमएस) से रेडियोलॉजी में स्वर्ण पदक के साथ एमडी की डिग्री हासिल की। अर्चना का विवाह नेत्र रोग विशेषज्ञ अनिल गुप्ता से हुआ है, उनके दो बच्चे हैं।

अर्चना ने VHP के माध्यम से सामाजिक सेवा में भी योगदान दिया

पानीपत में मेडिकल फील्ड में अपने काम के साथ-साथ अर्चना ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के माध्यम से सामाजिक सेवा में भी अपना योगदान दिया। साल 2010 से 2016 के बीच वे वीएचपी में जिला सह-संयोजक, संयोजक और अंततः राज्य उपाध्यक्ष के पदों पर रहीं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा महिला मोर्चा से हुई और 2020 में वे पानीपत जिला भाजपा अध्यक्ष बनीं। इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थीं। साल 2023 में उन्हें राज्य भाजपा महासचिव बनाया गया। पार्टी नेताओं के अनुसार, 2019 से वे लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रही हैं।

अर्चना हरियाणा में सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की नीतियों की प्रबल समर्थक रही हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सरकार की प्रशंसा की है जिसके तहत 23 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये तक है, उन्हें हर महीने 2100 रुपये दिए जाते हैं।

महिलाओं के लिए काम करने पर अर्चना गुप्ता का जोर

अर्चना ने संसद में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन का विरोध करने को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रयासों को बार-बार बाधित किया। उन्होंने हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम करने को लेकर मोहन लाल बड़ौली, नायब सिंह सैनी, ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला समेत अपने पूर्ववर्तियों को धन्यवाद दिया। अर्चना गुप्ता ने कहा, “पार्टी को और मजबूत करना मेरे प्रमुख लक्ष्यों में से एक होगा। मैं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके सशक्तीकरण के लिए ज्यादा कदम उठाने पर भी काम करूंगी।”

बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा की

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब तक वीरेंद्र सचदेवा पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, नवीन ने पार्टी की हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा इकाइयों के अध्यक्षों की भी घोषणा की। अर्चना गुप्ता को भाजपा हरियाणा अध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। अधिसूचना के अनुसार, त्रिपुरा से भाजपा विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की राज्य इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अरुण सिंह ने कहा, ”ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें