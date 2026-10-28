राज्यसभा की पूर्व सांसद और सीपीआई(एम) की नेता वृंदा करात और जय किसान आंदोलन के नेता अमित भटनागर ने पन्ना जिला जेल में मंगलवार को दिव्या अहिरवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं से एक्टिविस्ट ने जमानत लेने से इनकार कर दिया।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर से नगर पार्षद और कानून की छात्रा दिव्या अहिरवार ने उन्हें बताया कि वह जेल के अंदर से ही विस्थापित परिवारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखना चाहती हैं।

मुलाकात के बाद जय किसान संगठन ने बयान जारी कर बताया कि दिव्या ने कहा है, ‘मैं जेल से ही अपना संघर्ष जारी रखूंगी।’

सितंबर माह से ही जेल में हैं बंद

दिव्या अहिरवार सितंबर माह से ही जेल में बंद हैं। उनकी हिरासत चिता आंदोलन का मुख्य मुद्दा बन गई है। यह आंदोलन बुंदेलखंड में केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के कारण परिवारों के विस्थापन के खिलाफ है। इस आंदोलन की मांग है कि परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिले। साथ ही उन शिकायतों पर भी कार्रवाई हो जिनमें कहा गया है कि कुछ परिवारों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया, या उनके दावों का निपटारा किए बिना ही उन्हें बेदखल कर दिया गया।

हाईकोर्ट की ओर करेंगे रुख

जमानत से इनकार करने पर इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिल गई है। 28 दिनों की भूख हड़ताल खत्म करके अमित भटनागर वापस प्रदर्शनस्थल पर पहुंचे तो आंदोलन में राजनेता और विस्थापित परिवार भी फिर से सड़कों पर आ गए। अमित भटनागर ने कहा, ‘हमने उन्हें जमानत लेने की सलाह दी है। हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे।’

दिव्या अहिरवार ने आरोप लगाया कि उन्हें आदिवासियों और किसानों की ओर से कानूनी सवाल उठाने के कारण जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के तरीके, पुलिस हिरासत में कथित दुर्व्यवहार मेडिकल जांच न होने और अपना बयान दर्ज न किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए।

अमित भटनागर भी थे जेल में

पुलिस के मुताबिक, अमित भटनागर को 28 सितंबर को पन्ना के बनेहरी कलां गांव से गिरफ्तार किया गया था। अमित पर हत्या की कोशिश और सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला फरवरी 2026 में छतरपुर जिले में ‘केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना’ के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जो कथित तौर पर हिंसक हो गया और इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था।

जय किसान संगठन ने दावा किया है कि अमित के खिलाफ कम से कम पांच आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, इसमें हत्या के प्रयास के दो मामले और दंगे से जुड़े मामले शामिल हैं। अमित भटनागर ने इस पर कहा कि ये आरोप झूठे हैं और यह आंदोलन गांधीवादी सिद्धांतों पर चलता है।

कांग्रेस ने भी इस गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में जेल में उनसे मुलाकात की थी। उनके साथियों के अनुसार, वे इस आंदोलन का अहम हिस्सा हैं।

कौन हैं दिव्या अहिरवार?

दिव्या अहिरवार के पिता का 2013 में निधन हो गया था, जब वह कक्षा 10वीं पढ़ती थी। उनकी मां एक मजदूर हैं। दिव्या अहिरवार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चों को फ्री में कोचिंग की व्यवस्था करके उनकी पढ़ाई में मदद की।

उन्होंने बिजावर में एक निर्वाचित पार्षद के रूप में सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की इकाई का हिस्सा थीं। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी।

अमित भटनागर ने बताया कि दिव्या अहिरवार ने ‘राइट टू रीकॉल’ (वापस बुलाने का अधिकार) पर एक हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर उनके क्षेत्र के लोग उनके काम से खुश नहीं हैं, तो वह अपनी पार्षद का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं।

दिव्या अहिरवार 26 जनवरी 2022 को ‘संविधान बचाओ पदयात्रा’ के दौरान इस आंदोलन से जुड़ीं। अपने कार्यों के जरिए वे स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विस्थापन से जुड़े विवाद ने उन्हें एक व्यापक संघर्ष में बदल दिया, जिसमें बांधों, नदी जोड़ो परियोजनाओं और अन्य क्षेत्रीय परियोजनाओं से प्रभावित गांव शामिल थे।

वे इन मुद्दों को उठाने वाली एक प्रमुख आवाज बन गईं। जब अमित की गिरफ्तार होती, तो दिव्या की भूमिका और भी अहम हो जाती थी। आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता की अनुपस्थिति में भी इसकी गति कम न हो, इसलिए अहिरवार समर्थकों को एकजुट करने और आयोजन की कमान संभाल लेती थीं।

जब ग्रामीणों को सर्वे और मुआवजे के दावों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा तो आंदोलन को गति बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती दौर में, इस आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने किया था। दिव्या ने उनके एक साथ आने में मदद की, शुरुआत में छोटी-छोटी बैठकें हुईं, जिसने जल्द एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, इसमें सैकड़ों महिलाएं घने जंगली इलाकों से कई किलोमीटर पैदल चलकर हिस्सा लेने आती थीं।

अमित भटनागर, जो आंदोलन की शुरुआत से ही दिव्या अहिरवार के साथ काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक, दिव्या अहिरवार की गिरफ्तारी एक ऐसे समय में एक अहम आयोजक के खोने जैसा है, जब यह आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रभावित गांवों की महिलाओं को एकजुट करने में उनकी अहम भूमिका रही है और जब अमित को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने हमेशा आगे आकर कमान संभाली।

विस्थापन का सामना कर रहे परिवारों के बीच उनके काम के बारे में बताते हुए अमित भटनागर ने कहा, ‘वह गांवों में जाती हैं और वहीं रात बिताती हैं।’

संगठन के कुछ सदस्यों में से एक अहिरवार ने आंदोलन का एक कम्युनिकेशंस विंग बनाने में भी मदद की। उन्होंने ऐसे इलाकों में वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़े रखने का काम किया, जहां मोबाइल नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है।

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मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 19 महीने का एक नर शावक घायल अवस्था में मिला था। अब उसकी मौत हो गई है। शावक मादा चीता निर्वा का 19 महीने का बच्चा था। शावक की मौत पैलेट लगने से हुई। वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जंगलों में घायल मिला था। रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बाद देश में यह पहली ऐसी घटना है। मध्य प्रदेश की चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन समिता राजोरा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शावक अब ज़िंदा नहीं है। समिता राकोरा ने अभी तक चोटों के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें