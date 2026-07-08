Bankipur Assembly bypoll: बिहार के हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अभिषेक कुमार का सामना जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से होगा।

30 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बांकीपुर से बीजेपी विधायक नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया।

1995 से इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा है। 2005 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट का नाम पटना वेस्ट था। इससे पहले 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद यहां से विधायक चुने गए थे।

कौन हैं अभिषेक कुमार?

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अभिषेक कुमार के नाम की घोषणा की। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “अभिषेक कुमार पिछले 27 वर्षों से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वह पहले पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और दो बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर यहां तक का सफर तय किया है। इससे पता चलता है कि पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को कितना महत्व देती है।”

टिकट मिलने के पीछे दो बड़ी वजह

पार्टी नेताओं का कहना है कि अभिषेक कुमार का चयन ऐसे संगठनात्मक कार्यकर्ता को आगे लाने की बीजेपी की सोच को दिखाता है, जिसकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ हो।

बीजेपी के एक सूत्र ने बताया कि उनके पक्ष में दो बातें गईं। पहली, वह कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसकी बांकीपुर में अच्छी-खासी आबादी है। बीजेपी इस सीट पर हमेशा कायस्थ उम्मीदवार को ही टिकट देती रही है। ठाकुर प्रसाद से लेकर नवीन किशोर सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन तक इसी परंपरा को पार्टी ने जारी रखा है।

दूसरी, अभिषेक कुमार को नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। साथ ही उन पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी भरोसा है। हालांकि, अभिषेक कुमार कभी प्रदेश महासचिव या प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे वरिष्ठ संगठनात्मक पदों पर नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को जमीनी कार्यकर्ताओं के सम्मान के रूप में बताया। अभिषेक कुमार ने कहा, “पार्टी के इस फैसले से मैं अभिभूत हूं। मेरी उम्मीदवारी पर विचार कर पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है।”

पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर

इस उपचुनाव की अहमियत तब और बढ़ गई, जब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह उनके राजनीतिक जीवन की पहली प्रत्यक्ष चुनावी लड़ाई होगी।

वहीं, राजद ने एक बार फिर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। वह 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन से हारकर दूसरे स्थान पर रही थीं।

प्रशांत किशोर ने कहा, “लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी राजनीतिक दल का स्थायी गढ़ नहीं हो सकती। फैसला जनता करती है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने की मेरी कोशिश नहीं है, बल्कि उस सरकार से कठिन सवाल पूछने की भी कोशिश है, जिसने पिछला चुनाव लोकलुभावन वादों के दम पर जीता था। बांकीपुर को एक संभ्रांत विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए मैंने यहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया।”

किसके पास क्या ताकत?

2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे। बीजेपी को भरोसा है कि बांकीपुर में बड़ी संख्या में मौजूद कायस्थ मतदाता एक बार फिर उसके साथ आएंगे। वहीं, राजद अपनी पारंपरिक सामाजिक पकड़ और रेखा गुप्ता के स्थापित जनाधार के दम पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है।

हालांकि, प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से चुनावी मुकाबले का गणित बदल गया है। जन सुराज इस उपचुनाव को बिहार की एनडीए सरकार पर जनमत संग्रह की तरह पेश कर रही है। पार्टी ने बड़ी जनसभाओं के बजाय घर-घर संपर्क अभियान और मोहल्ला बैठकों पर जोर देने की रणनीति बनाई है।

2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली जन सुराज के लिए बांकीपुर का यह मुकाबला शहरी क्षेत्र में अपने संगठन की ताकत परखने का भी बड़ा मौका माना जा रहा है।

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भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में अभिषेक कुमार को प्रत्याशी बनाया है। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी। वह अभी राज्यसभा सांसद हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अभिषेक कुमार का मुकाबला जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता से होगा। अभिषेका कुमार कायस्थ समाज से आते हैं और वह बिहार में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक