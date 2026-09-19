दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एवीबीपी की जीत से ज्यादा एक निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा जोरों पर हैं, हो भी क्यों न उम्मीदवार ने एवीबीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों को बुरी तरह हराकर डीयू का उपाध्यक्ष का पद जीता है। उम्मीदवार का नाम है दीपांशु शौकीन। दीपांशु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के लिए अपने उपाध्यक्ष पद के प्रचार के दौरान पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में नंगे पैर घूम-घूमकर प्रचार किया।

शनिवार को आए रिजल्ट में जब यह साफ हो गया कि वह इस साल के DUSU चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल की हैं, तब भी दीपांशु काउंटिंग सेंटर के पास नंगे पैर ही घूम रहे थे। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने 30,634 वोट पाकर उपाध्यक्ष का पद हासिल किया।

NSUI ने नहीं दिया था टिकट

कुछ दिन पहले ही, 21 वर्षीय दीपांशु ने टिकट न मिलने पर कांग्रेस से जुड़े नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का साथ छोड़ दिया था और निर्दलीय अपना पर्चा भरा।

#WATCH | Delhi: Independent candidate Deepanshu Shokeen celebrates after winning the Vice President post in the Delhi University Students' Union (DUSU) elections. pic.twitter.com/YlfEbuTDBi — ANI (@ANI) September 19, 2026

वोटों की गिनती के 17 राउंड के बाद, वह वाइस-प्रेसिडेंट पद की दौड़ में अपने विरोधियों से काफी आगे थे, उन्हें इस राउंड में 26,341 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे ABVP के इशू मौर्य को 13,655 वोट मिले थे। NSUI के उम्मीदवार वीर छत्रथ 3,698 वोटों के साथ काफी पीछे थे।

दीपांशु शहीद भगत सिंह कॉलेज से B.A. कर चुके हैं और अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में M.A. की पढ़ाई कर रहे हैं। वोटों की गिनती के 17 राउंड के बाद, RSS से जुड़ी ABVP बाकी तीनों पदों पर आगे थी।

तीन पदों पर ABVP का परचम

DUSU चुनाव में ABVP के यश डबास ने 24,576 वोटों से प्रेसिडेंट का पद जीता। वहीं, ABVP की रिया छावड़ी ने सेक्रेटरी का पद जीता। इसके अलावा, ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने 16,641 वोटों के साथ जॉइंट सेक्रेटरी का पद हासिल किया।

‘मैं सबसे पहले धरने पर बैठूंगा’

वोटों की गिनती के दौरान मची गहमागहमी के बीच दीपांशु शौकीन बिल्कुल शांत दिखे। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे चुनाव में अपनी जीत भरोसा था, लेकिन इतने बड़े अंतर से जीतूंगा यह नहीं पता था। लेकिन अब आगे क्या करना है, मेरे लिए यही सोचना सबसे जरूरी है।”

अपने नंगे पैरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने वादा किया था कि मैं सबसे पहले धरने पर बैठूंगा।”

नंगे पैर रहने का लिया था संकल्प

उन्होंने छात्रों के रहने की व्यवस्था (अकोमोडेशन) के मुद्दे को उठाते हुए नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था। यह मुद्दा इस साल के DUSU चुनाव में काफी अहम रहा, खासकर 6 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद, जिसमें DU के 5 छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी।

चुनाव के दौरान जहाँ बड़े-बड़े छात्र संगठनों के प्रचार-जुलूस और भारी लामबंदी देखने को मिली, वहीं दीपांशु शोकीन ने छात्रों के साथ अपने सीधे जुड़ाव पर जोर दिया। उन्होंने अपने साथ प्रचार करने वालों को असली छात्र बताया और पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके के छात्रों से मिल रहे समर्थन का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरे छात्रों को भी उन्हीं समस्याओं से जूझते देखा जिनका सामना उन्होंने खुद किया था। इसी वजह से वे छात्र राजनीति में आए ताकि आने वाले छात्रों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े।

2023 में हैं छात्र राजनीति

दीपांशु 2023 से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और अपने कॉलेज में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने 2023 और 2024 के चुनावों में NSUI के लिए प्रचार किया और 2025 में संगठन से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस साल भी टिकट न मिलने के बाद, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करने में उन्हें मात्र 20 मिनट लगे। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति के बारे में उनकी समझ सिर्फ चुनावी राजनीति पर निर्भर नहीं थी।

उन्होंने कहा, “छात्र राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, यह छात्रों के अधिकारों और उनकी आवाज के लिए होनी चाहिए।”

हॉस्टल रहा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

छात्रों के लिए रहने की जगह (हाउसिंग) उनका मुख्य चुनावी मुद्दा था। दूसरे मुद्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, फीस में बढ़ोतरी और पारदर्शिता शामिल थे। 6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक प्राइवेट पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के ढहने से DU के पांच छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर छात्रों के रहने की स्थितियों, खासकर सही हाउसिंग सुविधाओं की कमी की ओर फिर से ध्यान खींचा था।

उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, प्रचार के दौरान जिन छात्रों से वे मिले थे, उनमें से कुछ ने उनसे कहा था कि भले ही उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन वे जीतेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जीत का अंतर ही उन्हें उनका जवाब था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कभी उस संगठन में वापस जा सकते हैं जिससे उन्होंने टिकट मांगा था, तो उन्होंने न तो हां कहा और न ही ना।

उन्होंने कहा, “मैं कुछ नहीं कह सकता; मुझे अभी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा।”

उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान अभी के काम पर है। जब उनसे उनकी पहली प्राथमिकता के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब एक शब्द का था, “हॉस्टल।” इतना कहकर वे नंगे पैर वहां से चले गए।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU)के चुनावों के लिए प्रचार के दौरान हुई हिंसा और गुंडागर्दी को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें