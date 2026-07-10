लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम के बाद से अब तक कुल आठ संसद सत्र आयोजित हो चुके हैं। अगला लोकसभा सत्र (मानसून सत्र) आने वाली 20 जुलाई को शुरू होने जा राह है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के शुरू होने से पहले आइए जानते हैं पश्चिमी यूपी के विभिन्न सांसदों का संसद सत्र के दौरान प्रदर्शन कैसा रहा है।

पश्चिमी यूपी के कई सांसदों ने लोकसभा सत्रों में अपनी मौजदूगी दर्ज कराकर मतदाताओं के भरोसे को बनाए रखने का काम किया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 को आयोजित हुआ था, जो 3 जुलाई 2024 तक चला था। आठवें सत्र में ही चर्चित महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पेश किया गया था।

दो सांसद शत-प्रतिशत सत्र में मौजूद रहे

लोकसभा के आठ सत्रों में पश्चिमी यूपी के 16 में से दो सांसदों राजकुमार सांगवान और रुचि वीरा लोकसभा में शत-प्रतिशत उपस्थित रहे। जबकि अरुण गोविल, इमरान मसूद, इकरा हसन, भोला सिंह, जियाउर्रहमान बर्क और कंवर सिंह ने 100 से अधिक सवाल पूछे हैं।

अब तक के हुए सत्रों के दौरान बागपत से रालोद के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ऐसे नाम रहे जो लोकसभा सत्रों के दौरान शत-प्रतिशत रहे हैं। दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर पहली बार सांसद बने हैं। जबकि 99 फीसदी उपस्थिति वाले सांसदों में बिजनौर से चुने गए रालोद के युवा सांसद चंदन चौहान, मुजफ्फरनगर के पहली बार चुने गए सपा सांसद हरेंद्र मलिक, तीसरी बार बुलंदशहर से चुने गए भाजपा सांसद डॉक्टर भोला सिंह, अलीगढ़ से तीसरी बार चुने गए भाजपा सांसद सतीश गौतम, बरेली से पहली बार चुने गए भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार शामिल है।

किसने अधिक सवाल पूछा?

सत्र के दौरान डा. भोला सिंह ने सबसे ज्यादा 197 सवाल पूछे। मेरठ से पहली बार निर्वाचित भाजपा सांसद अरुण कुमार गोविल ने भी 152 सवाल पूछकर मतदाताओं को भरोसे को कायम रखा। अमरोहा से दूसरी बार चुने गए भाजपा सांसद कंवर सिंह तंवर ने 150 सवाल पूछे है। सहारनपुर से कांग्रेस के तेजतर्रार सांसद इमरान मसूद ने 109, कैराना (सहारनपुर मंडल) की पहली बार चुनी गई युवा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त इकरा हसन ने भी 123 सवाल पूछे। वहीं, संभल के युवा सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 101 सवाल पूछे।

इसके अलावा बागपत से रालोद सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने 40 बहसों में हिस्सा लिया। साथ ही सबसे अधिक बहसों में हिस्सा लेने का श्रेय युवा दलित तेजतर्रार सांसद सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर निवासी नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को जाता है। जबकि इकरा हसन ने 37, चंदन चौहान ने 35, हरेंद्र मलिक ने 31 बहसों में भाग लिया। बाकी अन्य सांसदों का कामकाज साधारण स्तर का रहा।

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