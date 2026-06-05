UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक राजकीय कार्यक्रम में पर्यावरण संबंधी गंभीर संदेश के साथ-साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर हास्यपूर्ण और अप्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इससे वहां पर मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान 2026 के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जब योजनाओं को आगे बढ़ाती है तो कई तरह की चुनौतियां भी सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया। पता लगा कि कोई टोटी चोरी कर रहा है। कोई अन्य तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इतना कहने के बाद सीएम खुद भी मुस्कुराने लगे और वहां पर मौजूद लोग भी हंसने लगे।

मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से पांच वादे निभाने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता से पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए पांच मूल प्रतिज्ञाएं अपनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। सीएम ने कहा कि सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, नागरिकों को आवारा जानवरों और असामाजिक तत्वों से उनकी सक्रिय रूप से रक्षा करनी चाहिए, जो हरियाली को नुकसान पहुंचाते हैं।

अगर कोई नल चुरा रहा है है तो उन्हें रोकें- सीएम योगी

लोगों को पानी से जुड़ी सुविधाओं की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपील की, “अगर कोई नल चुरा रहा है, तो उन्हें रोकें। अगर कोई सार्वजनिक नल खुला छोड़ देता है, तो उसे बंद कर दें।” जहरीले कचरे को स्थानीय मिट्टी और नदियों को प्रदूषित करने से रोकने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से सिंगल-यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करें। ऐसी टिकाऊ जीवनशैली अपनाएं जो प्रकृति का शोषण करने के बजाय उसका सम्मान करे।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पर्यावरण सुरक्षा को सीधे भावी पीढ़ियों के अस्तित्व से जोड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अकेले सरकारी नीतियां व्यापक जन समर्थन के बिना ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण को ठीक नहीं कर सकती हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, “हमें हमेशा याद रखना चाहिए, यदि पर्यावरण बचता है, तो प्रकृति जीवित रहती है। यदि प्रकृति जीवित रहती है, तो सभी जीवित रचनाएं सुरक्षित रहती हैं।”

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भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने तो उन्हें शुभकामनाएं दी ही हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भी देश भर में कई जगहों पर उनका जन्मदिन जोर-शोर से मनाया है। योगी आदित्यनाथ ने कैसे भाजपा में मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम कैसे मिला। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…