Nagaland Elections: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया नागालैंड BJP अध्यक्ष का दिन, तेमजें इम्ना बोले- हम तो धन्य हो गए

Nagaland Elections 2023: नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

Nagaland Elections: नागालैंड में शुक्रवार को पीएम ने जनसभा को संबोधित किया (PTI)

PM Narendra Modi News: नागालैंड में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। नागालैंड विधासभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले प्रचार की समय सीमा समाप्त होने से पहले हर दल ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचना चाहता है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नागालैंड में थे। नागालैंड में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष तेमजें इम्ना अलोंग का भी जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव काफी खुशनुमा थे। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यहां के हमारे बीजेपी प्रेजिडेंट तेमजें इम्ना अलोंग की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने की कोशिश करता हूं।” गुरुजी ने बोल दिया ।

बस, हम तो धन्य हो गए ! ??



Guruji ne bol diya! Bas Hum to Dhanya ho gaye!???



⁦@narendramodi⁩ pic.twitter.com/sJauW6Xw7V — Temjen Imna Along (@AlongImna) February 24, 2023 प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए इन शब्दों पर नागालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजें इम्ना अलोंग ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो ट्वीट कर कहा, “गुरुजी ने बोल दिया। बस, हम तो धन्य हो गए!”

