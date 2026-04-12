Bihar New CM: बिहार की राजनीति बदलाव की ओर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 14 अप्रैल मंगलवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है, जिसके चलते यह सवाल सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे, और इसके बाद अब बीजेपी की लीडरशिप वाला एनडीए गठबंधन नए सीएम के नाम का ऐलान कब करेगा।

बिहार के सीएम की कुर्सी को लेकर सूत्रों के हवाले से अहम रिपोर्ट्स आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार, 14 अप्रैल की बैठक में नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण फैसले कर सकते हैं। सूत्रों ने ANI को बताया कि मौजूदा मंत्रिपरिषद की यह आखिरी बैठक हो सकती है।

बैठक के बाद नीतीश दे सकते हैं इस्तीफा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतीश कुमार कैबिनेट की इस आखिरी बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 14 अप्रैल नीतीश कुमार के सीएम कार्यकाल का आखिरी दिन हो सकता है। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि बिहार को 15 अप्रैल को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है।

बिहार को नया सीएम कब मिलेगा?

ANI के अनुसार, 14 अप्रैल को नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने जोर देकर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, भले ही वे अब उस पद पर नहीं हैं।

संजय झा ने कहा कि पार्टी ने एनडीए के समर्थन से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2025-30 के जनादेश के लिए चुनाव लड़ा था, और नई सरकार उनकी नीतियों और शासन मॉडल को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि नीतीश के इस्तीफे के बाद जो भी नए सीएम होंगे, वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलाएंगे।