उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि जब नीयत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती और गोरखपुर में नौ वर्षों के अंदर आया विकासपरक परिवर्तन इसका प्रमाण है। वह राप्ती नदी के एकला बंधा पर पुराने कचरे का निस्तारण कर बनाए गए ईको पार्क, नौसढ़-मलौनी फोरलेन सड़क सहित 1055 करोड़ रुपये की लागत वाली 497 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता टूलकिट और कैलेंडर का अनावरण कर स्वच्छ स्कूल अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने एकला बंधा पर ईको पार्क के रूप में हुए नए कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि वाराणसी या लखनऊ की तरफ से गोरखपुर में प्रवेश करते ही सबसे पहला मुकाबला कचरे से होता था। उन्होंने कहा कि यह बहुत बुरा लगता था, लेकिन इच्छाशक्ति से धीरे-धीरे परिवर्तन होता गया।

योगी ने कहा कि आज से 30-35 वर्ष पहले, आज जहां ट्रांसपोर्टनगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचरा वहीं फेंका जाता था। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने उसका समाधान किया तो आज वहां ट्रांसपोर्टनगर है, बेहतरीन बाजार और गोरखपुर की मंडी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्टनगर बन जाने के बाद कचरा एकला बंधा पर गिराया जाने लगा, जिसका परिणाम हुआ, वायु प्रदूषण, जमीन में जहर, नदी प्रदूषण और भूजल स्तर पर भी प्रभाव।

‘नीयत से नियति को बदला गया और बेहतरीन ईको पार्क तैयार हो गया’

उन्होंने कहा कि नीयत से नियति को बदला गया और बेहतरीन ईको पार्क तैयार हो गया। ईको पार्क के विकास के लिए नगर निगम की पूरी टीम की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने गोरखपुर शहर के प्रवेश द्वार पर कचरे को कंचन में बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2.26 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण कर बनाया गया ईको पार्क ‘पिकनिक स्पॉट’ और बेहतरीन पर्यटन स्थल बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छाशक्ति और साफ नीयत के कारण बीते नौ वर्षों में गोरखपुर में हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर ने रोड कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, खेल, उद्योग, रोजगार सहित हरेक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, गोरखपुर में एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा के उत्कृष्ट केंद्र बने हैं तथा यहां चार विश्वविद्यालय है।

स्वच्छ स्कूल अभियान की शुरुआत

योगी ने ईको पार्क के सामने से नौसढ़-मलौनी फोरलेन सड़क को नौसढ़ के जाम की समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि करीब तीन किमी लंबे इस फोरलेन मार्ग से लखनऊ तथा वाराणसी मार्ग पर आने-जाने के लिए आवागमन और भी सुगम हो जाएगा। लोकार्पण-शिलान्यास समारोह के मंच से स्वच्छ स्कूल अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को ”7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी” बनाने और इसे स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष तीन में लाने के लिए स्कूली बच्चों के विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल एक लाख से अधिक बच्चों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुंचेगा।

यह भी पढ़ें: ‘सिंहासन खाली करो ममता दीदी’, योगी ने बंगाल में भरी हुंकार, महिला आरक्षण पर विपक्ष पर प्रहार

सीएम योगी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मां, माटी व मानुष की बात करती थी। देश-दुनिया ने संसद में मां के साथ उनके व्यवहार को देखा। बंगाल में माटी की स्थिति यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा यहां के राजवंशियों व नागरिकों का हक छीना जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।