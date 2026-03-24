Bihar News: बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने सोमवार को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3.0) में कथित पेपर लीक से जुड़े एक प्रमुख आरोपी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है और इस रैकेट के कथित सरगना संजीव मुखिया सहित 293 व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

एडीजी (EOU) नय्यर हसनैन खान ने बताया कि यह मामला पिछले साल 16 मार्च को दर्ज किया गया था। इस मामले में एक संगठित गिरोह शामिल है जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने में मदद करने का आरोप है। इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि रविवार को खुफिया जानकारी मिली थी कि आरोपी और मुखिया गिरोह का एक सदस्य प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ ​डबलू मुखिया पटना पहुंचने वाला है। वह लखीसराय का रहने वाला है।

सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, यूनिट के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और एक स्पेशल टीम ने छापा मारा और पटना के करबिगाहिया इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया। एडीजी ने कहा, “पूछताछ के दौरान सिन्हा ने खुलासा किया कि वह 2015-16 से संजीव मुखिया गिरोह से जुड़ा हुआ था और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लीक करने में मदद कर रहा था।”

आरोपी ने क्या-क्या बताया?

आरोपी ने आगे खुलासा किया कि 2024 में आयोजित बीपीएससी टीआरई-3.0 परीक्षा के दौरान, लीक हुआ प्रश्न पत्र कथित तौर पर मुखिया द्वारा रची गई योजना के तहत वायरल किया गया था। अधिकारी ने बताया, “इस ऑपरेशन के तहत, उम्मीदवारों को हजारीबाग के एक होटल में ले जाया गया, जहां उन्हें परीक्षा से पहले उत्तर याद करने के लिए कहा गया। योजना के अनुसार, हजारीबाग के एक होटल को आधार बनाकर उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले आंसर की प्रैक्टिस कराई गई।”

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सिन्हा ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने पांच से छह एसयूवी में लगभग 30 उम्मीदवारों को हजारीबाग पहुंचाया था और उनके रहने और ट्रेनिंग के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ को-ऑर्डिनेट किया था। हालांकि, परीक्षा से एक दिन पहले पुलिस की छापेमारी ने पूरी प्रक्रिया को बाधित कर दिया। एडीजी ने बताया, “छापेमारी के बाद वह मौके से फरार हो गया और लखीसराय लौट आया, जहां वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा रहा।” अधिकारियों ने बताया कि मामले में शेष आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं और आगे की जांच चल रही है, साथ ही फरार लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान भी जारी है।

बिहार पेपर लीक केस क्या था?

बता दें कि बिहार में टीचरों की बहाली के लिए बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। तीसरे चरण के टीआरई-3.0 की परीक्षा 15 मार्च, 2024 को आयोजित की गई। इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के आरोपों की वजह से बीपीएससी ने पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। इस मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और ताबड़तोड़ गिफ्तारी की जा रही है। पेपर लीक गिरोह का सरगना संजीव मुखिया जेल में बंद है।