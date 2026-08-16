छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात में ‘एनालॉग पनीर’ के प्रोडक्शन, बिक्री और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर हुए एक्शन के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए पनीर, घी और खोया समेत एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया।

योगी सरकार की इस कार्रवाई के बाद बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि आखिरी एनालॉग पनीर या एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अगर आपके भी मन में यह सवाल है तो हम आपको बताते हैं कि आखिर एनालॉग पनीर या एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं?

क्या होता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर देखने में तो असली पनीर जैसा ही होता है, लेकिन इसे दूध से नहीं बनाया जाता। दरअसल, एनालॉग पनीर को दूध के फैट की जगह अक्सर पाम ऑयल या रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, सोया प्रोटीन, इमल्सीफायर और अन्य खाद्य योजकों को मिलाकर तैयार किया जाता है जो स्वाद में तो असली जैसा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से यह बहुत घातक होता है। इसे तैयार करने में कम लागत आती है।

डेयरी और एनालॉग पनीर में फर्क समझिए

डेयरी वाले पनीर को दूध से तैयार किया जाता है, लेकिन एनालॉग पनीर को मिल्क सॉलिड्स, पाम ऑयल समेत कई इंग्रीडिएंट्स से मिलाकर तैयार किया जाता है। डेयरी वाले पनीर की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन एनालॉग पनीर सस्ता होता है। मार्केट से जो एनालॉग पनीर खरीदा जाता है वह एनालॉग/नॉन डेयरी लेबल के साथ मिलता है।

कैसे करें एनालॉग पनीर और डेयरी पनीर की पहचान?

अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या एनालॉग पनीर नकली होता है? तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेंद्र कुमार दुबे के हवाले से बताया गया है कि एनालॉग पनीर ‘नकली’ नहीं होता, लेकिन ये दूध से बना डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं होता है। यह डेयरी पनीर का सस्ता विकल्प है। इसे नॉन-डेयरी फैट और अन्य इंग्रीडिएंट्स से तैयार किया जाता है।

बात जब असली-नकली में फर्क करने की आती है तो पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह दोनों कई बार एक जैसे ही लगती हैं, लेकिन दोनों की बनावट, सामग्री और लेबल में स्पष्ट अंतर होता है। घर पर 100% सटीक पहचान केवल लैब टेस्ट से संभव है फिर भी इसकी पहचान करने के लिए गर्म पानी से इसका टेस्ट किया जा सकता है। गर्म पानी में डालने पर असली पनीर अपनी शेप को बनाए रखेगा जबकि एनालॉग पनीर नरम होकर किनारों से टूट या चिपचिपा हो सकता है।

खरीदते समय रखें ये सावधानियां

हमेशा FSSAI लाइसेंस वाला पैक्ड पनीर खरीदें।

खुले में बिकने वाला बहुत सस्ता पनीर लेने से बचें।

पैकेट पर सामग्री (Ingredients) और उत्पाद का नाम जरूर पढ़ें।

यदि संदेह हो, तो स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत करें।

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अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो उसे खरीदते समय कई बार मन में यह विचार आता तो होगा ही यह पनीर असली और शुद्ध है या नहीं। अगर आप से कहा जाए बाजार में ऐसा पनीर भी आ रहा है जो दिखने में यह बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसे दूध से नहीं बनाया जाता। इसकी जगह इसमें अक्सर वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और दूसरे एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…