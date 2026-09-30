मेरठ की जिला अदालत कुछ देर बाद सौरभ राजपूत मर्डर केस में फैसला सुनाएगी। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई से पहले मृतक सौरभ राजपूत के भाई राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुस्कान और साहिल को सजा-ए-मौत होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “हम तो यह चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया है, वही उनके साथ होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उन्हें…”
राहुल ने कहा कि सौरभ की हत्या ने उनके परिवार को पूरी तरह हिला दिया था। पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कोई ढंग से खा-पी नहीं पा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ की ससुराल वालों का कोई अता-पता नहीं है और उन्होंने सौरभ की बेटी का माइंड वॉश कर दिया है।
सौरभ की मां बोलीं- पूरा देश चाहता है पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में सौरभ की मां रेणु देवी ने कहा कि उन्हें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की इस केस पर नजर है, सभी चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले।
अपराधियों को सजा में देरी को लेकर चिंता जताते हुए रेणु देवी ने कहा, “दोषियों को सजा होनी ही चाहिए, इतनी प्रक्रिया बढ़ती ही जा रही है। देश के लोगों में खौफ खत्म होता ही जा रहा है। ऐसे तो हर कोई हर किसी को मारकर जेल में जाकर बैठ जाएगा। कहेगा कुछ तो होना ही नहीं है हमारा… बल्कि बाहर को खाने पीने की टेंशन होती है, वहां तो खाना पीना सब मिल रहा है। उन्हें किस बात की टेंशन है। जुर्म करो और जेल में जाकर बैठ जाओ आराम से..”
कचहरी में सुरक्षा कड़ी
सौरभ राजपूत की हत्या मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में की गई थी। इस मामले में बुधवार को जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (डीजीसी फौजदारी) केके चौबे ने PTI को बताया कि अभियोजन पक्ष की सभी गवाहियां पूरी हो चुकी हैं और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला अदालत साक्ष्यों और कानून के आधार पर करेगी।
मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज ने बुधवार सुबह बताया कि संभावना है कि दोनों आरोपियों की पेशी इस बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कराई जाएगी। अधिकारी के अनुसार, दोनों आरोपियों के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि साहिल पिछले करीब चार दिन से खामोश और गुमसुम है तथा किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पिछले तीन दिन से अपना अधिक समय पूजा में बिता रहे हैं। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक विनायक भोसले ने बताया कि कचहरी परिसर और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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सौरभ की हत्या के बाद जब मुस्कान को जेल भेजा गया, उस समय वह गर्भवती थी। बेटी के जन्म के बाद सौरभ के परिजनों ने बच्ची की के डीएनए जांच की मांग की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।