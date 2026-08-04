बांकीपुर सीट के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से ज्यादा मतों से हराया है।

इस नतीजे के बीच, नवंबर 2025 में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बांकीपुर में क्या हुआ था, इसकी भी चर्चा करनी जरूरी है।

बांकीपुर सीट पर मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। बांकीपुर सीट 1995 से बीजेपी के पास थी और नितिन नवीन के अलावा उनके पिता किशोर प्रसाद सिन्हा भी यहां से चुनाव जीत चुके थे।

वंदना कुमारी को मिले थे 7,717 वोट

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने यहां से वंदना कुमारी को उम्मीदवार बनाया था और उन्हें 7,717 वोट मिले थे। उस चुनाव में नितिन नवीन नवीन को 98,299 वोट मिले थे और उन्होंने राजद की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया था। रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे।

गठबंधन से किया इनकार

बांकीपुर के चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया। इस जीत के साथ ही जन सुराज पार्टी का बिहार की विधानसभा में खाता खुल गया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव की जीत को पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को सम्राट चौधरी सरकार के लिए जनमत संग्रह बताया था। किशोर ने कहा था कि बीजेपी की हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी है और उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सम्राट चौधरी की जगह किसी शिक्षित और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करना चाहिए।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि हम जनादेश को नमन करते हैं और अपने विरोधियों की तरह हर चुनावी हार का ठीकरा ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर नहीं फोड़ेंगे।

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बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मिली हार के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।