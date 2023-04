Atiq Ahmed और अशरफ की हत्या के बाद रात में क्या-क्या हुआ? 5 पॉइंट्स में जानिए

Atiq Ahmed Killed: अतीक अहमद और उसके भाई की शनिवार रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

Atiq Ahmed की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। उसके भाई अशरफ को भी मार दिया गया है (ANI Image)

Atiq Ahmed Killed: माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस समय दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया, उस समय पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद विपक्ष योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद लोगों से शांति बनाएं रखने की अपील की है। आइए आपको बताते हैं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद रात को यूपी सरकार ने क्या-क्या फैसले किए गए। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। योगी सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन शूटर्स ने अतीक और अशरफ की हत्या की है उनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्या के रूप में हुई है। ये शूटर्स ने अतीक और अशरफ को गोली मारने के बाद हाथ ऊपर कर सरेंडर, सरेंडर चिल्लाए और फिर जय श्री राम के नारे भी लगाए। ये तीनों पूरे अपराधी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन्होंने हत्या का मकसद बड़ा माफिया बनना बताया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना आए इसका ध्यान रखने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। प्रयागराज प्रशासन ने शहर में आरएएफ और पीएसी की तैनाती कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का ध्यान खास तौर पर अतीक के स्ट्रांग होल्ड चकिया इलाके पर है। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में जांच को लेकर राज्य सरकार ने तीन सदस्यों वाले न्य्यायिक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस घटना के यूपी पुलिस ने 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अतीक अहमद और उसके भाइयों की हत्या के लिए अंजाम दी गई घटना 18 सेकेंड ही चली। इस दौरान 20 गोलियां चलाई गईं। न्यूज चैनल आजतक की तरफ से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अशरफ की पत्नी मामले में FIR करवा सकती है। https://www.jansatta.com/blank.html

