वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों को कहा- tera time aayega…

ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों के लिए वेस्टर्न रेलवे ने अनोखा मैसेज जारी किया है। इसके तहत उन्होंने गली बॉय मूवी के सॉन्ग को अपने हिसाब से एडिट कर दिया है और बिना टिकट सफर करने वालों को संदेश देने की कोशिश की है। रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, ‘‘तेरा टाइम आएगा।’’

यह संदेश दिया वेस्टर्न रेलवे ने : वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों ने बिना टिकट सफर करने वालों को बताया है, ‘‘बिना टिकट यात्रा करना सिर्फ दंडनीय अपराध नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अपराध भी है। इससे आप न सिर्फ सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहे हैं।’’

A special message for some of our fellow passengers who travel in local trains without a ticket. Western Railway requests you to travel with an appropriate ticket, as travelling without a ticket is not only a punishable offence but is also a social crime. #TeraTimeAayega pic.twitter.com/Za1gBF6Kzu

