West bengal panchayat election 2018: हिंसा में 20 घायल, घर में पत्नी समेत जिंदा जलाया गया CPM कार्यकर्ता

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आईं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कूच बिहार में हिंसा में 20 लोग घायल हो गये हैं। इनका सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी इंताजम पुख्ता हैं और लगभग 71,500 सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन हिंसा की लगातार घटनाएं सरकार के दावे पर सवाल खड़ी कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कूच बेहरा में दो ग्रुप आपस में भिड़ गये। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वे वोट देने के लिए मतदान केंद्र गये तो टीएमसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने उनपर हमला किया। घायलों का एमजेएन अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में पिछली रात को सीपीएम का एक कार्यकर्ता और उसकी पत्नी अपने घर में तब जिंदा जल गई, जब रात को उसके घर में आग लगा दी गई। सीपीएम का आरोप है कि इस हमले के पीछे भी टीएमसी का हाथ है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग खौफ में हैं। आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के बिलकंडा में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स पर चाकुओं से हमला किया गया है, इसके पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है। एक अस्पताल में इस शख्स का इलाज चल रहा है।

#WestBengal: 20 injured in a clash which broke out between two groups in Cooch Behar . The injured have been taken to MJN hospital for treatment. Locals say, ‘We went there to votee but people belonging to TMC attacked us with sticks’. pic.twitter.com/hkHsqcsZa7

— ANI (@ANI) May 14, 2018