24 घंटों में और विकराल होगा ‘मोरा’ तूफान, बंगाल-उत्तर पूर्वी हिस्सों में लाएगा भीषण बारिश

पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में आया मोरा नाम का चक्रवाती तूफान 24 घंटों में और भी विकराल रूप ले सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके कारण बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चेतावनी जारी कर इस दौरान मछुआरों और बाकी लोगों को समुंदर के आसपास से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने इस संबंध में बताया कि मोरा चक्रवात उत्तर पूर्वी की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ चुका है, जहां से यह पूर्वी मध्य बंगाल की ओर मुड़ा है। जानकारी के मुताबिक यह चक्रवाती तूफान कोलकाता के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से से 750 किलोमीटर व चिट्टागोंग के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र से 660 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। आने वाले 24 घंटों में यह और भी विकराल रूप ले

लेगा।

Deep Depression intensified into Cyclonic Storm Mora at 2030 IST of 28th May. To cross Bangladesh coast near Chittagong by 30th Forenoon. pic.twitter.com/zVLTGs5ojL

— IMD-Weather (@IMDWeather) May 29, 2017